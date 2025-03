Alluvioni, i cantieri per la sicurezza. Entro il 2026 il nuovo ponticello. Per rifarlo via Trieste sarà chiusa

Sono i punti più critici, lo dicono gli studi (e anche l’osservazione). E proprio a osservare fiumi e corsi d’acqua e capire come fare per renderli più sicuri possibili abbiamo passato purtroppo moltissimo tempo negli ultimi due anni. I ponti sono finiti sotto la lente dopo le alluvioni: perché le campate soffocano l’acqua che scorre al di sotto, perché sono strettoie forzate e perché molti di quelli costruiti sui nostri fiumi presentano i piloni all’interno dell’alveo, togliendo in questo modo spazio all’acqua.

E ci sono alcune di queste motivazioni anche dietro al rifacimento del ponte sullo scolo Lama in via Trieste, in programma tra la seconda metà di quest’anno e il prossimo: un intervento da 700mila euro giudicato necessario per motivi di sicurezza idrica, ma che porterà inevitabilmente qualche disagio. Occorrerà infatti demolirlo e ricostruirlo ex novo. La struttura passa quasi inosservata per chi transita: si tratta di un ponticello piccolo, non rialzato rispetto al piano stradale, che si trova poco lontano dal pala De Andrè. Al momento è in corso la progettazione dell’intervento: "I lavori verranno affidati entro il 30 giugno – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. Sarà finanziato con fondi Pnrr tramite la struttura commissariale". I tempi sono quindi rigorosi: il nuovo ponte dovrà essere completato entro il 2026.

"Dovrà essere demolito e ricostruito, di conseguenza sarà inevitabile chiudere la strada per diversi mesi per permettere il cantiere – spiega Del Conte –, anche se è ancora prematuro dire per quanto tempo. Il nuovo ponte sarà un po’ più alto rispetto a quello attuale. La progettazione è ora in corso e deve tenere conto di molti elementi: la struttura infatti dovrà essere rialzata, ma collegati al ponte ci sono diversi servizi e infrastrutture. Inoltre alzare un ponte in città non è semplice: ci sono strade che si immettono subito prima e subito dopo e accessi che devono essere garantiti".

Negli ultimi due anni via Trieste è stata chiusa un paio di volte in corrispondenza del ponte sullo scolo Lama a causa degli allagamenti: a maggio 2023, durante il peggiore dei due episodi alluvionali, e lo scorso ottobre.

