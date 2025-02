Alluvioni in Romagna. Lions, incontro con l’esperto

Il Distretto Lions 108 A in attuazione degli obiettivi del service distrettuale ’Salviamo l’ambiente’ promuove per giovedì 6 Febbraio alle 19 presso l’Hotel Mattei in via Enrico Mattei 25 una conferenza pubblica sul tema ’Cambiamenti climatici, eventi alluvionali in Romagna: le strategie di mitigazione e adattamento’.

All’iniziativa prenderanno parte Pierluigi Randi Climatologo emiliano-romagnolo molto conosciuto e presidente dell’Associazione Meteorologi professionisti Ampro che farà la relazione sul tema della conferenza e risponderà alle domande del pubblico e Mario Boccaccini governatore del Distretto 108 A del Lions International che illustrerà l’impegno dei Lions sulle tematiche ambientali e le iniziative di solidarietà per le famiglie e i territori alluvionati assunte dal Distretto.

L’iniziativa è promossa per approfondire innanzitutto le cause e per rispondere ai tanti interrogativi dei cittadini sulle alluvioni in Romagna del 2023 e del 2024 che hanno causato vittime e danni ingenti alle popolazioni e all’assetto idrogeologico del territorio e che destano serie preoccupazioni anche per il futuro.

Al termine è prevista una cena conviviale al costo di 30 euro. Per le prenotazioni: segreteria.club@lionsravennahost.it.