Alluvioni maggio 2023 e settembre. In Procura arrivati 40 esposti. Nuove acquisizioni di documenti

Sono in totale una decina circa gli esposti presentati in procura per l’ultima alluvione che ha flagellato il territorio ravennate, soprattutto nel comune di Bagnacavallo: quella di metà settembre scorso. Si vanno ad aggiungere ai circa 30 esposti che avevano riguardato le due alluvioni di maggio 2023, a inizio e a fine di quel mese. Per un totale che dunque solletica le 40 pratiche. Tutte in buona sostanza chiedono conto della ragione che ha indotto disastri di tale portata.

Tutti i documenti - compresi filmati, foto e rilievi - vengono condivisi in maniera praticamente istantanea con i tre consulenti del politecnico di Milano individuati dalla procura nell’ambito dei due fascicoli (uno per maggio 2023 e l’altro per settembre 2024) aperti per disastro colposo contro ignoti.

Dentro figurano anche i documenti via via acquisti da Regione, Provincia, consorzi e da altri enti che a vario titolo hanno competenze sulla gestione del territorio. Inevitabile anche qualche audizione di figure tecniche ma - secondo quanto spiegato dal procuratore capo Daniele Barberini che coordina le due inchieste assieme al pm Francesco Coco - il nucleo dell’indagine sarà costituito dall’esame dei documenti e degli accertamenti tecnici. Nelle attività fin quei svolte, figurano anche quattro sopralluoghi del pm Coco in zone alluvionate a partire da Traversara, il punto più colpito, per poi proseguire in aree collinari.

Come già emerso, in estrema sintesi gli inquirenti vogliono capire se gli eventi fossero prevedibili e, nel caso, se fossero prevenibili. Non è escluso che più avanti le consulenze possano essere arricchite da ulteriori incarichi a specialisti di tecnologie avanzate: per potere ad esempio, attraverso le immagini satellitari, ricostruire la dinamica esatta dello sviluppo delle alluvioni.

Anche la procura di Forlì, per quanto riguarda l’alluvione di maggio 2023, ha individuato i medesimi tre consulenti del politecnico milanese: ciò agevolerà una sguardo d’insieme con i colleghi di Ravenna su quei fenomeni che abbiano interessato ambo le province (vedi ad esempio gli smottamenti avvenuti a ridosso del confine in area collinare).

Il lavoro dei tre ingegneri milanesi è partito da circa una quarantina di giorni sul materiale già raccolto per quanto riguarda le due alluvioni della primavera dell’anno scorso. L’ultima alluvione, per la quale è stato dato loro incarico formalmente a inizio mese, ha naturalmente implementato il fascicolo: perché oltre al materiale già raccolto dagli inquirenti, tutt’ora stanno giungendo in procura ulteriori esposti.

a.col.