Alluvioni, obbligo di assicurazione. Le imprese: “È un’altra stangata”. Esentati solo gli agricoltori

Ravenna, 6 marzo 2025 – “Una catastrofe nella catastrofe": l’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali, diventata una realtà alcuni giorni fa con l’emanazione dei decreti attuativi attesi da più di un anno, sembra assumere tutti i contorni di un bagno di sangue per le imprese che hanno sede nei territori più soggetti alle calamità naturali, poco ambita classifica che per forza di cosa vede la Romagna quale epicentro italiano della crisi climatica. In queste ore tutte le organizzazioni di categoria sono subissate dalla stessa domanda in arrivo dagli imprenditori: "Quanto dovremo pagare?". Ad avventurarsi in quella che oggi è ancora una selva oscura è Confartigianato: "Al momento stimiamo che un imprenditore dovrà sborsare tra l’1 e l’1,5 per mille di quanto intende assicurare – ipotizza il segretario di Confartigianato Ravenna Tiziano Samorè –. Significa che chi intende mettere al riparo un capannone da un milione di euro dovrà sobbarcarsi una spesa annuale fra i mille e i 1500 euro. A chi non è del settore un milione di euro potrà sembrare molto: attenzione, parliamo di un capannone, non di una villa. Per arrivare a una milione sono sufficienti un immobile di dimensioni contenute e un paio di macchinari".

Ma qui si spalanca un ulteriore incognita: "Le merci non sono infatti soggette ad assicurazione obbligatoria: gli imprenditori che volessero coprirsi anche da questo rischio dovranno farsi carico di un’ulteriore spesa. Il pericolo è che i territori già colpiti da inondazioni, esondazioni, alluvioni, frane e terremoti vedano non tanto un fuggi fuggi delle aziende – che dopo quasi due anni dalle alluvioni sembrerebbe scongiurato – quanto piuttosto un freno allo sbocciare di nuove imprese in luoghi che finirebbero con l’essere non appetibili". Ma non è tutto: è Ascom-Confcommercio a segnalare all’orizzonte un ulteriore rischio: "I premi assicurativi stanno aumentando in molti ambiti – evidenzia, sempre dalla Romagna, Mauro Mambelli, presidente di Cna Ravenna –, il settore va monitorato, il rischio che si formino dei cartelli, benché informali, è dietro l’angolo". Per Confesercenti la nebbia che avvolge il settore è ancora troppo fitta: "Abbiamo chiesto incontri a compagnie assicurative per provare a fare chiarezza, ma non siamo in grado di fornire certezze – commenta da Cesena il direttore Confesercenti Graziano Gozi –. Ci auguriamo tutti che gli importi non siano tali da incidere sulle scelte imprenditoriali. L’unico elemento ormai palese è che il governo ha compiuto la scelta più semplice, scaricando il barile sulle imprese, con un obbligo che di fatto si rivelerà una nuova imposta". Anche perché le aziende si trovano nell’impossibilità di confrontare tra loro le polizze: "Non è ancora disponibile il portale dell’Ivass per il confronto delle offerte – protesta dalla Cna Matteo Leoni, presidente dell’area ravennate –. Allo stato attuale le imprese non sono in condizione di confrontare le offerte e valutare consapevolmente l’efficacia delle polizze, non ci sono i tempi tecnici per procedere alla stipula delle polizze, obbligo che vede coinvolte in tutta Italia oltre quattro milioni di imprese. Trenta giorni sono un arco temporale troppo ristretto. Siamo delusi soprattutto dall’atteggiamento del governo, che non solo non ha accolto la nostra richiesta di rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento, ma non ha interpellato né coinvolto in un confronto costruttivo le rappresentanze delle imprese".