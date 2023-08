’Alma Latina’ con il Duo Gardel

Questa sera in piazza San Francesco Roberto Alinghieri e Duo Gardel in “Alma Latina”.

Prosegue alle 21.15 in piazza San Francesco, la rassegna “Le stelle di Galla Placidia”.

In programma lo spettacolo “Alma Latina”, con Roberto Alinghieri e Duo Gardel

Passione, nostalgia, virtuosismo sono le caratteristiche di questo spettacolo in cui l’attore Roberto Alinghieri in veste di voce recitante interpreterà testi di grandi autori sudamericani del Novecento, talvolta in alternanza e talvolta in simbiosi con le musiche di Carlos Gardel, le nostalgiche milonghe e i più grandi successi virtuosistici e passionali di Astor Piazzolla.Testi di Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Manuel Scorza.