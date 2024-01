Alma Petroli, obbligazioni da sette milioni di euro

"In alcuni casi è un ammodernamento, in altri un rifacimento ex novo dei nostri impianti di produzione con investimenti green per rendere molto più efficiente l’azienda dal punto di vista energetico con una capacità produttiva aumentata e per raggiungere uno step importante nel percorso di decarbonizzazione". L’ingegner Sergio Bovo, amministratore delegato di Alma Petroli, spiega così la decisione di emettere un’obbligazione per complessivi 7 milioni di euro interamente sottoscritta da UniCredit e da Cassa Depositi e Prestiti.

L’obbligazione, con forti connotati ESG (di sostenibilità) e di durata pari a sei anni, costituisce un elemento importante a supporto del Piano Industriale 2024-2028 della Società, garantendo una fonte di finanziamento a condizioni certe e competitive. "Il bitume – precisa Bovo - è un prodotto poco conosciuto e molto sostenibile, un materiale da costruzione interamente riutilizzabile. Derivato dal petrolio, è l’unico che nel suo uso non emette CO2 ma la immagazzina". Fondata nel 1957, Alma Petroli ha una raffineria in via Baiona, nel distretto industriale di Ravenna, con un accesso diretto al porto canale e ha strutture logistiche autonome per i trasporti via mare e via terra. Oggi è leader europeo nella produzione di bitumi di alta qualità per qualunque utilizzo, stradale, industriale, edile. Nei prossimi cinque anni le risorse saranno utilizzate anche per l’ammodernamento del parco serbatoi, che porterà a nessuna emissione nell’atmosfera e alla captazione dei reflui liquidi per ridurre il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo. "Siamo molto felici di avere UniCredit e CdP come partner strategici di una operazione alternativa al canale bancario tradizionale", dichiara Alessandro Orselli, di Alma Petroli, che aggiunge: "oltre al prestigio dei finanziatori, merita di essere sottolineato come il bond sia collegato al monitoraggio dei parametri ESG della società, elementi per nulla scontati per aziende del nostro settore, a testimonianza degli importanti sforzi che Alma Petroli sta mettendo in atto anche in questi ambiti".

Maria Vittoria Venturelli