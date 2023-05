"Almeno due settimane per ricostruire la linea"

Occorreranno almeno due settimane per vedere ricostruita la linea ferroviaria fra Lugo e Russi che è stata distrutta dall’alluvione. "Previsioni migliori rispetto a quelle che inizialmente parevano più realistiche", spiegano dalle Ferrovie dello Stato. I 1800 metri di linea ferroviaria spazzati via dalle acque – per un danno complessivamente intorno ai due milioni e mezzo di euro – potrebbero già essere ricostruiti il prossimo 28 maggio: 40 tecnici e dieci mezzi d’opera sono già al lavoro, con l’obiettivo di consolidare le spalle del ponte danneggiato, ricostruire la parte interrata e i binari, posare la nuova massicciata e riposizionare i cavi. Tempi cui farà seguito ovviamente un periodo di ‘rodaggio’ durante il quale i binari saranno percorribili a velocità ridotta. "Questo comporterà dei ritardi, ci auguriamo che tutti i viaggiatori comprendano l’entità del danno subito, che non esistiamo a definire epocale".

Sin dai giorni successivi all’alluvione la circolazione ferroviaria sulla linea compresa fra Lugo e Russi è stata logicamente interrotta: da una settimana i treni della linea Bologna-Ravenna-Rimini anziché percorrere la tratta travolta dall’alluvione – quella che collega Castel Bolognese con Solarolo, Lugo e Bagnacavallo – viaggiano su quella che da Castel Bolognese porta a Faenza, Russi e Ravenna. "Chi era abituato a salire su quei treni a Ravenna, Cervia, Cesenatico, Castel Bolognese o Imola non ha insomma dovuto modificare le proprie abitudini". Chi invece prendeva il treno a Solarolo, Lugo e Bagnacavallo è dovuto ricorrere ai bus sostitutivi. "Anche il traffico merci è stato ampiamente ridotto. La Regione è stata chiara nelle sue indicazioni circa il dare priorità alle persone". Direttive che devono tenere conto delle necessità di un porto, quello di Ravenna, che ha proprio nei modesti collegamenti ferroviari il suo maggior punto debole.

Alcuni pendolari hanno domandato come mai i treni non si potessero spingere fino a Lugo: "perché in quel caso sarebbero dovuti tornare indietro, e il treno non sarebbe potuto essere a Russi per partire nuovamente per Ravenna. Inoltre quell’opzione avrebbe costretto tutti i viaggiatori – anche quelli da Imola, Ravenna, Cervia e Cesenatico, a prendere il bus sostitutivo sulla tratta Russi-Lugo. Abbiamo preferito deviare la linea e non creare un disagio simile a una quantità così grande di pendolari". La messa in campo di bus sostitutivi per collegare la nuova linea a Lugo, Solarolo e Bagnacavalo non è stata semplice: si sono accumulati in pochi giorni molti ritardi e cancellazioni, anche dovuti a guasti dei veicoli.

"Abbiamo registrato difficoltà notevoli, quantitativamente parlando, nel reperire i bus per un periodo di tempo così lungo. Altre criticità sono emerse nel mantenere i tempi di percorrenza inizialmente previsti. Ma dal 13 maggio, la situazione dovrebbe migliorare, sia per quanto riguarda il numero dei bus – che dovrebbero riuscire a coprire tutte le fasce orarie – sia per i tempi di percorrenza, che una volta entrati a regime non dovrebbero più scontare i ritardi visti in questi ultimi giorni".

Filippo Donati