"Almeno rimanga aperta e accessibile durante la giornata"

Alcuni giorni fa ho firmato una petizione affinché la chiesa di Santa Maria del Suffragio possa essere riaperta e accessibile durante la giornata.

Ci si accontenta di questo, senza pretendere un sacerdote disponibile a governarla e a dire messa.

Almeno che sia aperta. Non ha né mosaici né pesci rossi, ma è la chiesa della nostra piazza.

Non può esaurire la sua funzione con la pur apprezzabile iniziativa della celebrazione di una messa la domenica mattina in lingua inglese.

Ricordo Don Sergio, il cui triste e prematuro destino ha cancellato l’appuntamento festivo di mezzogiorno. E ora che ne sarà della messa della vigilia di Natale e di quella della mattina di Pasqua?

A me, come a tanti altri ravennati, manca di respirare l’intima religiosità di quel luogo.

Il silenzio. L’odore sfumato dell’incenso. Il raccoglimento.

Nelle torride e assolate giornate d’estate, come nelle fredde e buie giornate d’inverno.

Con il telefonino finalmente in modalità silenziosa.

Manca a me come manca ai turisti quel prezioso gioiello barocco del settecento.

E ancora: nella città dei Muti e degli Olmi, come vorrei che tornasse a suonare il magnifico organo che aspetta solo mani esperte per note divine.

Margherita Ghinassi