Alta marea anomala, ruspe al lavoro in spiaggia

Ruspe di nuovo al lavoro per proteggere la spiaggia, la cui duna di sabbia era stata già livellata, dalle alte maree delle scorse notti e ieri, per ripristinare la battigia, in vista dell’apertura pasquale. I mezzi sono ripartiti per contrastare un fenomeno di onde anomale che, giovedì, ha spinto l’acqua verso gli stabilimenti, prevalentemente nella zona di Milano Marittima. La Cooperativa bagnini è intervenuta con tempestività per non compromettere il weekend di Pasqua e ha messo in campo un intervento straordinario di contrasto del livello dell’acqua, che è stato monitorato dalla Cooperativa da giovedì fino ieri mattina su 9 km di costa. È stato deciso in emergenza, di impiegare nuovamente i mezzi, 12 macchine, per costruire un solco sulla battigia abbastanza profondo da attenuare l’ingerenza dell’acqua, in previsione della nottata. Il solco, realizzato in velocità, ha effettivamente funzionato. Le operazioni con i mezzi meccanici sono proseguite ieri per ripristinare la spiaggia e garantire una battigia perfetta e una costa “pettinata”, pronta per le aperture del weekend di Pasqua. "È stato un intervento straordinario e oneroso – spiega il presidente della Cooperativa Fabio Ceccaroni –, ma senza la barriera della duna, non potevamo rischiare che l’acqua entrasse negli stabilimenti balneari, come è successo giovedì nei bagni vicini al canale di Milano Marittima. Le spiagge sono costantemente sotto osservazione da parte nostra perché, oltre agli stabilimenti balneari, c’è la questione degli alberghi di prima linea. Da segnalare come questa alta marea sia un fenomeno anomalo".