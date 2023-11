Alta marea e mareggiata: Marina allagata nel 1966

Il 4 novembre 1966, conosciuto come il giorno dell’inondazione di Firenze e della Biblioteca Nazionale invasa da metri d’acqua con migliaia di volumi recuperati dagli ‘angeli del fango’, vide anche altre zone d’Italia, Ravennate compreso, flagellate dal maltempo: Castel Bolognese finì sott’acqua e così pure Fornace Zarattini e tutto il litorale. Da Casal Borsetti a Lido di Savio il mare raggiunse gli abitati per via della concomitanza fra mareggiata senza precedenti e alta marea. La foto mostra la spiaggia di Marina fra il molo e la diga sud invasa dall’acqua che raggiunse il centro abitato.

A cura di Carlo Raggi