Altare di Sant’Ilaro, il restauro grazie ai Lions

È stato inaugurato ieri, in occasione della sua celebrazione come patrono della città di Lugo, il restauro dell’altare (in fase di completamento), contenente la teca in cui si trova il busto di Sant’Ilaro. Conservato nella chiesa del Carmine, il busto ligneo argenteo che ne conserva le reliquie è stato oggetto di un intervento di valore artistico e simbolico ampliato anche alle colonne laterali dell’altare finanziato dal Lions club di Lugo guidato dall’avvocato Guido Rosi Bernardini. "Il service è stato voluto con grande impegno dal nostro socio dottor Giancarlo Baruzzi che, nel settembre scorso settembre propose al club di contribuire all’opera – spiega Rosi Bernardini –. I Lions hanno aderito con grande entusiasmo ed ora possiamo vedere il risultato del nostro intervento messo a disposizione della cittadinanza". L’inaugurazione avvenuta poco prima dell’avvio della processione dedicata al santo, si è svolta alla presenza del sindaco di Lugo, Davide Ranalli e del vescovo di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti.

"La chiesa del Carmine di Lugo contiene anche altre pregevoli opere artistiche – continua Rosi Bernardini – ma il valore simbolico dell’altare settecentesco rende il restauro un’opera unica. Per questo debbo ringraziare in particolar modo il dottor Baruzzi che con la sua azienda, il Salus Medical Center, ha contribuito fattivamente all’opera, l’impresa Edile Margarita che ha donato l‘impalcatura per lo svolgimento del lavoro, il professor Michele Pagani e la professoressa Maria Lucia Rocchi che con la loro équipe hanno svolto il restauro, coadiuvati dagli studenti del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali. Un grazie particolare – sottolinea – va a padre Giandomenico Meloni, rettore della Chiesa del Carmine di Lugo. Ancora una volta il Lions club ha dimostrato di essere vicino alla cittadinanza attraverso il proprio motto ‘We serve’". I lavori del restauro sono stati coordinati e diretti da Pagani, in collaborazione con i tecnici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna ed eseguiti dalla società Etra di Maria Lucia Rocchi e Michele Pagani, grazie anche alla partecipazione degli studenti del corso di Laurea in Conservazione e restauro Beni Culturali Unibo del campus di Ravenna.

Monia Savioli