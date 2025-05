’Altra Estate’ 2025. In campo i giovani dai 14 ai 29 anni

Torna ’Altra Estate’, il progetto di cittadinanza attiva e volontariato promosso dall’Informagiovani del Comune, rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti nel territorio. Il progetto si articola in turni di due settimane, nei mesi di luglio e agosto, per un totale di 40 ore di attività, durante i quali i partecipanti vengono coinvolti in attività di supporto presso realtà locali impegnate quotidianamente nella costruzione di una comunità inclusiva, solidale e accogliente. Tra gli enti che hanno già aderito figurano ad esempio centri estivi, società sportive, la Casa delle Farfalle, il Parco Naturale, la Cucina Sorriso, la Biblioteca, Scambiamenti e altre realtà del territorio. Le iscrizioni per l’edizione 2025 apriranno il 3 giugno e sarà possibile richiedere informazioni al numero 0544/979265.