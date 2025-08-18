Altra notte di tensione a Marina, malore e risse vicino a discoteca: un minore su 5 beve alcolici

Ravenna, 18 agosto 2025 – La notte del 17 agosto a Marina di Ravenna, nell’ambito della settima serata della campagna estiva di sensibilizzazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stata segnata da episodi di forte tensione, che hanno richiesto l’intervento dei volontari e delle forze dell’ordine.

Il caso più grave si è verificato poco dopo le due, davanti alla discoteca Touche. Un diciottenne è stato colpito da un improvviso malore e, dopo aver perso i sensi, è caduto a terra battendo violentemente la testa. I volontari della ANC hanno assistito in diretta alla caduta e sono intervenuti applicando il protocollo di soccorso. Il giovane, che aveva dichiarato di non aver cenato e di aver consumato solo alcol, è stato trasportato al pronto soccorso in codice di massima urgenza.

Pochi minuti dopo, sempre nei pressi della discoteca, quattro giovani di etnia albanese hanno dato vita a una lite degenerata in spintoni e minacce di morte “in nome di Allah“. La situazione è stata riportata alla calma grazie all’intervento dei volontari, che hanno separato i contendenti. Ma la tensione della notte non si è limitata all’esterno. All’interno della stessa discoteca si è verificato un principio di rissa tra alcuni clienti del Lughese e un addetto alla sicurezza. Secondo alcune testimonianze – si legge nel rapporto dell’ANC – il comportamento del buttafuori sarebbe poco incline al dialogo, al punto da far degenerare un semplice alterco per l’assegnazione di un tavolo in una scena che ha richiesto l’intervento di tre pattuglie della Polizia. Alcuni ragazzi di colore hanno denunciato anche atteggiamenti discriminatori nei loro riguardi. Accanto a questi episodi più gravi, i volontari hanno dovuto affrontare altre situazioni, tra cui un diverbio tra una coppia di giovani in bicicletta e un automobilista, con quest’ultimo che li avrebbe presi a schiaffi.

La notte è stata segnata anche dalla denuncia di scomparsa di una diciassettenne, allontanatasi da casa dopo un diverbio con la madre. La donna, accompagnata dai volontari, ha formalizzato la segnalazione alla Polizia di Stato. La settima serata della campagna “Marina Estate 2025” dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha confermato l’efficacia di un modello di prevenzione che mette al centro i giovani e la loro disponibilità al confronto. I volontari hanno effettuato 289 controlli alcolici su base volontaria, senza alcuna finalità sanzionatoria. I dati sono chiari: 76 test sono risultati positivi, pari al 26,3% del totale. La percentuale più alta si registra tra i ragazzi tra i 18 e i 25 anni, dove oltre la metà (55,8%) aveva superato i limiti di legge. Tra i minorenni (50 controlli effettuati) uno su cinque è risultato positivo, mentre negli adulti la quota scende al 5,9%.

"È un dato che ci deve far riflettere – commenta il presidente della sezione ANC di Ravenna, Isidoro Mimmi –. Il nostro compito non è punire ma far capire ai ragazzi che l’alcol, se combinato con la guida, può trasformarsi in un pericolo gravissimo".