Altra pioggia, cittadini in allarme Al primo segnale di rischio scatterà il piano di evacuazione

Villa Prati e Villanova di Bagnacavallo sono sotto 60 milioni di metri cubi acqua che hanno invaso terreni, abitazioni e imprese. Lo stesso a Conselice. In tutta la provincia gli sfollati sono 600, 500 vivono ora da parenti e amici, altri nelle strutture pubbliche di emergenza. Su questa drammatica situazione sta per abbattersi una nuova ondata di maltempo, dopo che quella di giovedì e venerdì scorso ha provocato un disastro da almeno un miliardo di euro. L’allerta meteo è ‘rossa’, perché le piogge previste andranno a impattare con un territorio già fragile. E se per oggi e per domani ì si prevedevano scrosci o poco più, nelle ultime ore il meteorologo Pierluigi Randi ha individuato un ulteriore peggioramento immediato delle condizioni.

La macchina della protezione civile è in uno stato di allerta massima. Al primo segnale di rischio per la popolazione scatterà l’evacuazione. Il prefetto Castrese De Rosa e il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale, non usano mezzi termini. Sono riuniti in prefettura, davanti al grande schermo con i collegamenti esterni dei sindaci della provincia. Una situazione che va avanti ormai da una settimana. La preoccupazione principale è informare la cittadinanza dei rischi che si possono correre. Il sindaco di Faenza, Massimo isola, ha disposto un volantinaggio casa per casa, per informare della nuova ondata di maltempo, indicando come comportarsi. Lo stesso sta facendo Eleonora Pronti, sindaco di Bagnacavallo. Gli argini che hanno ceduto alla forza di Lamone (arrivato a 3 metri sopra la piena massima), Sillaro, Senio e Marzeno, sono in fase di riparazione ma non possono attualmente reggere un nuovo urto con la violenza della piena. Ecco perché prefetto e sindaco ripetono che "se si renderà necessario dovremo evacuare i cittadini. Per prima cosa dobbiamo tutelare la vita delle persone. A tutto il resto vedremo come farvi fronte". Le frane a Casola e Brisighella, così come i fiumi, sono controllati a vista giorno e notte. Intanto c’è il tema dei risarcimenti che pressa. "Il Governo è stato rapido nel proclamare lo stato di emergenza e lo ringraziamo" dice de Pascale. "Però per risarcir cittadini e imprese serve una legge nazionale con copertura finanziaria. Mi appello a tutti i parlamentari dell’Emilia Romagna perché facciano fronte comune e accelerino l’iter".

lo. tazz.