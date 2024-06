Altre due auto a fuoco. Dieci vetture incendiate in quattro giorni a Lugo: "Cerchiamo il piromane"

Ancora fiamme. Altre due auto sono state incendiate nella notte tra sabato e domenica a Lugo. Non c’è dubbio sulla natura dolosa del rogo: si tratta infatti del terzo episodio in pochi giorni in un’area ristretta, a ridosso del cuore della cittadina. Stavolta sono andate a fuoco una Hyundai Tucson, che è stata completamente distrutta, e una Toyota Yaris parcheggiata accanto fortemente danneggiata. L’episodio è avvenuto verso le 3.20 in vicolo Macello vecchio e il fumo ha creato danni anche al soffitto del porticato di fronte al quale è avvenuto il rogo. Dopo i primi due episodi le forze dell’ordine erano in zona per fare dei controlli: per poco il piromane (o i piromani) non è stato beccato dai carabinieri, che erano in una viuzza poco lontana. Gli uomini dell’Arma si sono precipitati subito sul posto, trovando le due auto a fuoco e il colpevole già dileguato. "Sicuramente è un piromane folle, non ci sono altri segnali dietro e mi preme rassicurare la popolazione su questo – dice il prefetto Castrese De Rosa –. L’attenzione è massima, ho chiesto il massimo sforzo alle forze dell’ordine per individuare il responsabile".

Le due auto bruciate ieri notte portano a dieci il bilancio totale delle vetture andate a fuoco a Lugo in quattro giorni: il primo episodio è avvenuto in piazzale Tiziano nella notte tra mercoledì e giovedì, e inizialmente si pensò che si fosse trattato di un rogo accidentale. Le fiamme hanno intaccato quattro auto, di cui tre completamente distrutte e la quarta fortemente danneggiata. Sabato mattina, quando l’episodio si è ripetuto a poca distanza in vicolo Giaccari, è stato evidente per tutti che non poteva essere un caso. Sono andate completamente distrutte tre auto e fortemente danneggiata una quarta, e inoltre le fiamme hanno intaccato un portone di legno e il cancello di metallo - da cui si è staccata la vernice - di un’abitazione vicina, oltre alle vetrate di un negozio chiuso da tempo e il muro di un negozio di animali.

Tra i cittadini si vocifera che c’è chi stia pensando di organizzare ronde private contro il piromane. L’attenzione è massima e la speranza delle forze dell’ordine è di individuarlo presto.

Sara Servadei