Altri due mesi di lavori "Il ponte di Savarna riaprirà il 31 maggio Faremo causa alla ditta"

La riapertura del ponte di Grattacoppa slitta nuovamente: dal 23 marzo si passa al 31 maggio. La comunicazione ufficiale è venuta ieri pomeriggio dal sindaco Michele de Pascale durante l’assemblea pubblica svoltasi a Savarna. Ma è anche certo che la vicenda non terminerà con il ritorno del traffico sul ponte. "Ci sarà una causa legale" aggiunge de Pascale. La sala della ‘Cangina’ è gremita. Nei presenti, più che voglia di attaccare, di polemizzare per i ritardi, sembra prevalere la rassegnazione. Dopo i rinvii, la vista degli operai che vanno e vengono, i blocchi del cantiere aperto e poi fermato, si spera solo che la data del 31 maggio venga rispettata. Più di tutte, sono da esempio le parole di Fabrizio Zanotti, che interviene in apertura del dibattito. "Abito nella prima casa al di là del ponte" spiega. "Ho scelto di vivere a Savarna perché mi piace il paese, sono nato poco distante. Tutte le mattine porto a scuola qui mia figlia, perché è giusto che frequenti amici e compagni di classe, perché è qui che vogliamo vivere tutti noi. Il ritardo nella riapertura del ponte mi ha costretto a percorrere 16mila km in più, prima ne facevo 8, ora ne faccio 48 per accompagnare mia figlia. Senza contare le visite ai miei genitori e quant’altro. Ma solo per la scuola ho speso finora 1800 euro in più. Chiedo solo una cosa: abbiate più attenzione per questo lavoro. I cittadini chiedono ristori? Aprite il ponte, riuniamo i paesi e saremo contenti".

L’impresa Rete Costruttori di Bologna (Rcb)che si è aggiudicata l’appalto, ha comunicato al Comune la nuova data di apertura del ponte, giovedì pomeriggio, tramite Pec. "È una data che offende e che fa inca…" dice il sindaco. "Sembra quasi – aggiunge – che l’impresa dia prima ad altri il cronoprogramma, che non comunicarlo a chi dovrebbero". Il riferimento è alla nota della lista civica ‘La Pigna’ che due giorni fa, con un comunicato, ha reso note le analisi di "tecnici di fiducia" che collocavano tra fine maggio e giugno, la fine del lavori del ponte.

Sta di fatto che i rapporti tra Amministrazione comunale e Rcb sono molto tesi. "Potremmo fare un’azione forte subito, ma i tempi di conclusione dei lavori si allungherebbero. Noi vogliamo che il ponte venga riaperto. Poi ci sarà sicuramente la causa" conclude il sindaco. Il contenzioso è già aperto, è stato costituito il collegio consuntivo tecnico che stabilirà ragioni e torti.

L’assessore Del Conte e i tecnici del Comune, ingegner Camprini e ingegner Rizzo, elencano le problematiche imputabili all’impresa che hanno portato ai ritardi nell’apertura. "Abbiamo dovuto emettere 23 ordini di servizio – spiegano – una cosa mai vista in un cantiere". Si apre il dibattito. C’è chi critica "i controlli che il Comune doveva fare e che non ha fatto", chi chiede di installare un ponte bailey, chi si preoccupa dell’attività sportiva dei ragazzi sospesa a causa del ponte inagibile. Saranno tre mesi lunghi prima di arrivare al 31 maggio.

lo. tazz.