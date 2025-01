’Altri libertini’ di Tondelli sul palco del Rasi

Per inaugurare il 2025 della rassegna ’La Stagione dei Teatri’, da oggi fino a sabato il teatro Rasi di Ravenna ospiterà lo spettacolo ’Altri Libertini. Di Pier Vittorio Tondelli’, con apertura del sipario previsto alle 21.

È la prima volta che gli eredi dello scrittore di Correggio - che è stato anche giornalista e drammaturgo - concedono i diritti di un romanzo che, quando uscì, rappresentò un clamoroso caso di cronaca e scandalo, per argomenti e linguaggio esplicito. Dei sei racconti che compongono il romanzo, la regista Licia Lanera ha scelto di lavorare su ’Viaggio’, ’Altri libertini’ e ’Autobahn’, che qui si fondono in un unico testo portato in scena a tre voci, quelle dei giovani degli anni ‘70 e ‘80, qui interpretate da Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva e Roberto Magnani. I libertini sono soli, di una solitudine intima, interna e personale (‘Esser soli fa molto più male in mezzo alla gente’), un sentimento che ancora oggi è in grado di raccontare la società e di interpretarne gli stati emotivi.

"Tondelli è un autore che ho conosciuto e iniziato ad amare non molto tempo fa – spiega la regista Licia Lanera –. La prima cosa che mi ha colpito è stata sicuramente la sua lingua, questo parlato tradotto sulla pagina, questa lingua bastarda e viva che descriveva paesaggi e situazioni degli anni ‘80. Man mano che mi sono addentrata nell’opera di Tondelli, ho scoperto di avere anche delle profonde connessioni con l’autore dal punto di vista emotivo, connessioni con il suo sguardo sul mondo. In particolare ’Altri Libertini’ contiene tutta una serie di questioni che mi appartengono, questa adesione alla parola tondelliana è amore profondo, oltre che rispetto. Tutto ciò ha fatto sì che venisse fuori questo spettacolo assolutamente fedele nella sua trasposizione in teatro; infatti, non ho proposto un adattamento teatrale all’opera narrativa, ma ne faccio dei tagli e compio un’operazione drammaturgica di incastro dei tre racconti scelti per la messa in scena, che però rimangono tali e non vengono stravolti. In più, a questo adattamento del romanzo, viene affiancata una parte drammaturgica biografica in cui io connetto quest’opera appartenente a un’epoca in cui io e i miei compagni di spettacolo non eravamo ancora nati (o quasi) e traccio una linea temporale ed emotiva tra quelle parole e noi".

Sabato, inoltre, alle 18 i protagonisti dello spettacolo incontreranno il pubblico al teatro Rasi. Sarà presente anche il ricercatore Lorenzo Donati. L’ingresso è libero.

Il costo del biglietto intero per assistere allo spettacolo è di 18 euro. Per info: 0544-36239, info@ravennateatro.com, www.ravennateatro.com.