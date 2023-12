Altri medici in pensione: "Ma i numeri ci sono"

Sono 19 al momento i medici di base operativi sul territorio di Lugo. I pensionamenti attesi nei prossimi 5 anni però non costituiscono, a parere dell’Azienda sanitaria, un problema. Considerando la soglia del pensionamento, possibile a partire dai 62 anni di età, nel prossimo futuro lasceranno il posto da un minimo di 5 a un massimo di 10 medici. Le stime sono state rese note dall’azienda in risposta a una serie di domande comunicate dall’amministrazione in vista del consiglio comunale sulla sanità organizzato nei giorni scorsi. Niente paura però, comunica l’Ausl, perchè il numero dei medici diplomati infatti risulta essere superiore a quello dei dottori che nei prossimi anni lasceranno i loro pazienti. Al momento tutti i posti disponibili sono coperti. Ogni medico ha in cura in media 1.457 assistiti, per un totale di 27.692 pazienti. Ai posti disponibili sono da aggiungersi anche i due posti assegnati nell’ultimo bando regionale dell’ottobre scorso. La richiesta di prestazioni a domicilio rimane costante. In base ai dati raccolti lo scorso anno, durante il 2022 sono stati presi in carico altri 2.617 pazienti di cui 2.381 over 65, per un totale di 44.411 accessi domiciliari. Il potenziamento del servizio, alla luce del trend di crescita, è affidato ai nuovi strumenti previsti, vale a dire l’Uca, l’Unità di continuità assistenziale, e l’infermiere di comunità e famiglia, la cui sperimentazione è già operativa, dallo scorso gennaio, a Voltana.

Il problema resta per gli ambulatori del forese, meno attrattivi per le ovvie distanze rispetto a quelli collocati in centro. Per preservarli, l’azienda Usl confida nello sviluppo dei nuovi modelli di assistenza territoriale che si basano sulla multiprofessionalità e la telemedicina. "La possibilità di integrazione professionale – scrive – e la continuità garantita dai percorsi ospedale-territorio potranno rendere maggiormente attrattivi i posti nelle zone rurali o remote". Per quanto riguarda il bilancio relativo ai primi mesi di sperimentazione del servizio di infermiere di comunità a Voltana, le attività hanno riguardato in particolare "counselling e supporto alla quotidianità con valutazioni delle capacità residue". Oltre a questo sono state svolte prestazioni infermieristiche come medicazioni, prelievi e rilevazione di parametri vitali. In ambulatorio, invece, i servizi prestati hanno riguardato in particolare attività di orientamento sui percorsi assistenziali e di accesso ai servizi.

Monia Savioli