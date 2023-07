Altri segnali di ripartenza Tornano i martedì d’estate

Tornano i martedì d’estate in piazza a Faenza. L’appuntamento è per il 4, l’11, il 18 e il 25 luglio. Tutte le quattro serate saranno caratterizzate dalla presenza in piazza dei negozi della città, affiancata dalle conversazioni sul design a cura dello showroom M’Ama. Musica dal vivo il 4 luglio con il Gloria Turrini Duo, l’11 luglio con Balconi e cortili e il 18 luglio con le Onde Radio. Balconi e Cortili è una sorta di festa nella festa; come accaduto già nelle edizioni passate, anche quest’anno le terrazze private di Faenza si trasformeranno in palchi dove si esibiranno vari musicisti, mentre nei cortili interni sottostanti i bar e i locali della città proporranno le loro creazioni in fatto di piatti e cocktail.

Spazio anche alla danza il 4 luglio con il Team Dance Borgo, realtà nata nel 2008 che propone vari stili con un occhio anche al lato più sportivo del ballo. Per tutte le quattro serate di luglio saranno presenti le artigiane di D_Cuore, attive nella creazione di braccialetti e di collanine, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Fiori d’acciaio, che lotta per la prevenzione in fatto di tumore al seno.

L’area di piazzetta della Legna sarà invece dedicata ai bambini, con spettacoli riservati ai più piccoli ciascuno dei quattro martedì a partire dalle 18.

Sarà proposta in ciascuna delle quattro serate anche l’evento di arte in strada a cura dell’associazione degli Acquerellisti faentini intitolata a Silvano Drei. L’11 e il 18 luglio sarà invece la volta, a partire dalle 18, del Marcatino dei creativi, mentre il 25 luglio avrà luogo la selezione regionale di Miss Italia. In piazza della Libertà sarà invece presente il mercato di Campagna amica a cura degli associati di Coldiretti.

Per tutte le quattro serate saranno possibili visite guidate nei principali musei del territorio: Al Museo internazionale delle ceramiche (dove è in corso la mostra dedicata al Premio Faenza), Al Museo del Risorgimento, al Museo della Seconda guerra mondiale di via Castellani, oltre che il 4, l’11 e il 25 luglio a Palazzo Milzetti, il 18 e il 25 alla Biblioteca Manfrediana, e solo il 25 alla Casa-museo di Raffaele Bendandi. Andrea Fabbri, vicesindaco di Faenza ha dichiarato: "Sembra passato tanto tempo da quando mi sono ritrovato a parlare in pubblico di tematiche non inerenti all’alluvione e sono felice di poterlo fare in occasione dei Martedì d’Estate".