Altro incontro ma la dirigente declina l’invito

Il comitato dei genitori ci riprova ma la dirigente non si presenta. Le problematiche che accompagnano l’istituto comprensivo ‘Corso Matteotti’ di Alfonsine, sono state di nuovo al centro di un incontro organizzato ieri sera nella sala cinema Gulliver. Un secondo round dopo il primo organizzato dagli insegnanti nel dicembre scorso, allargato al corpo insegnanti, al sindaco Riccardo Graziani e all’assessora all’Istruzione Valentina Marangoni e al quale la dirigente, Mariateresa Buglione, invitata tramite posta elettronica certificata il 10 gennaio scorso, ha deciso di non partecipare. Dal suo ingresso nell’istituto, molte delle attività extrastudio sono state gradualmente abbandonate a causa, come affermato dalla rappresentanza sindacale degli insegnanti, di "malcelati intenti manipolatori, assenza di pianificazione e di indicazioni coerenti che hanno generato spesso confusione e conflitti". L’incontro di ieri sera, come spiegano i rappresentanti sindacali, "è nato a seguito del primo organizzato a dicembre e soprattutto, alla richiesta della dirigente, all’epoca non avvertita, di poter intervenire. Così il comitato genitori ha pensato di organizzare un nuovo momento di incontro". All’invito la dirigente scolastica ha risposto solo nella mattinata di ieri, declinandolo. Le motivazioni indicate nella lettera inviata in risposta, sono state lette durante la serata. "È sempre stata mia intenzione costruire un rapporto...