"Alunna abusata a 15 anni". Il preside fece denuncia

"Ero nel mio ufficio in quel giorno del febbraio 2022 quando ricevo questo signore molto agitato che si qualifica come il nonno di ragazza alunna. Chiede di parlarmi con estrema urgenza: per riferirmi che, accompagnando la nipote a scuola in auto, lei gli ha confessato di essere stata molestata a lezione dal prof".

Ieri mattina, davanti al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, tra gli altri ha preso la parola il preside dell’istituto superiore ravennate dove lavorava l’insegnante imputato di violenza sessuale aggravata verso una sua studentessa. Il prof, un ultra-sessantenne difeso dall’avvocato Cinzia Bonfatini, era presente in aula.

Per la studentessa, all’epoca dei fatti 15enne, c’era l’avvocato di parte civile Sara Scarpellini (che sostituiva la collega Federica Mariani). Secondo il racconto del dirigente scolastico, al nonno della minore l’approccio era stato descritto così: "In maniera molto semplice mi spiegava che lei era in piedi e che lui si era avvicinato da dietro e aveva accostato il bacino ai glutei della ragazza". Inoltre "un suo compagno di classe l’aveva avvertita del fatto che il prof si stava avvicinando": le aveva detto "di fare attenzione. Il nonno riportò anche battute sessiste fatte in classe, senza specificare quali. Avvisai la procura".

Ma non si era trattato dell’unico caso: "Verso fine anno ho avuto altre segnalazioni: fui contattato da un docente che mi rappresentò una situazione di disagio di alcune alunne oggetto di battute a sfondo sessuale, inviti e anche palpeggiamenti: le alunne erano disponibili a colloquio. Lo segnalai a un ispettore" della questura. In quanto a quelle studentesse, "erano quattro: interloquii con loro il 9 gennaio 2023 e confermarono". A quel punto partì "una missiva al Miur redatta dal vicario in mia presenza". La questione fu passata all’apposito ufficio, l’Udp, "per gli aspetti disciplinari". Quindi per la vicenda riferita dalle quattro alunne, furono "irrogate due giornate di sospensione dal servizio", scontate a giugno. In seguito era "intervenuta la sospensione cautelare, tutt’ora in corso", legata al "rinvio a giudizio" alla base del processo: "A oggi il docente è titolare ma sospeso: non è cioè in servizio".

A domanda della difesa, ha descritto il prof imputato come "persona simpatica, empatica, ironica". Il presidente del collegio a quel punto è però intervenuto per sottolineare che si tratta di "valutazioni personali". "Non convocai nessuno - ha proseguito il dirigente descrivendo il suo comportamento dopo il dialogo con il nonno della studentessa - mi sembrava una notizia che necessitasse approfondimento: e io non ho questi poteri d’indagine, soprattutto con i minori". E così "preferii segnalare tutto alla questura. L’anno successivo, attraverso attribuzioni di classe", l’imputato "cambiò sezione, ma non vorrei sbagliare" ha aggiunto il preside: il fatto che il prof abbia qui proposto un gesto di dissenso con la testa, fa intuire che per i due anni successivi avesse continuato a lavorare nella medesima sezione.

La prossima udienza è stata fissata per marzo. Non verrà comunque risentita la minore, al contrario di quanto chiesto dalla difesa per asserite incongruenze, perché già ascoltata a sommarie informazioni e in incidente probatorio.

a.col.