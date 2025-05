Alvaro Ancisi, il ’decano’ al 6,47%: "Il terzo partito, con le nostre forze"

"Più che apprezzabile". Alvaro Ancisi, candidato sindaco di una coalizione che, in questa mesta campagna elettorale, ha riunito Lega, Lista per Ravenna, Popolo della Famiglia e la lista Ambiente & Animali, definisce così il risultato ottenuto del 6,47% (3.976 voti). "Due coalizioni – aggiunge – si sono presentate con un potere sovrabbondante rispetto a tutte le altre, detto questo, noi siamo il terzo partito su diciotto liste totali ed è un risultato raggiunto solo con le nostre forze".

Ancisi, decano dei politici ravennati, ieri ha disertato la sala preconsiliare dove era stata allestita una postazione per poter seguire in tempo reale i risultati elettorali e dove, nel corso del pomeriggio, sono passati tutti o quasi, esponenti di maggioranza e opposizione. "Non ci vado mai, non ricordo l’ultima volta che ci sono andato, perché è un ambiente che non amo", spiega. Ha preferito rimanere nella sede operativa di Lista per Ravenna, in tranquillità. Nonostante ritenga "più che apprezzabile" il risultato, rimane però lo sconforto nei confronti di un’opposizione che, dice, "nel suo complesso non riesce a risalire la china rispetto al Pd e ai suoi alleati". A Ravenna, aggiunge Ancisi, "l’opposizione non è riuscita a far veicolare la sua proposta, anche perché gli elettori giudicano quello che è stato fatto sul territorio. Le cifre che hanno preso Nicola Grandi e anche Fratelli d’Italia non sono le stesse delle Regionali, sono distanti. Riescono a trasferire sul territorio solo una parte dei consensi che i loro leader acquisiscono a livello nazionale. Sul locale devono riconoscere un 6 e mezzo ad Ancisi".

Dei risultati elettorali delle diverse coalizioni non è stupito, né si aspettava di più dalla sua. Forte dell’esperienza accumulata in tutti questi anni si fida delle sue previsioni. "Sono quasi sempre azzecate – osserva – e se alcune liste l’avessero chiesto a me, non si sarebbero presentate". Dal nuovo sindaco Alessandro Barattoni, infine, si aspetta sostanzialmente continuità: "Non ci sarà niente di nuovo, perché il Pd è ormai un partito che si fonda sullo strapotere e i meccanismi rimarranno gli stessi".

Anche Mirko De Carli, del Popolo della famiglia, è soddisfatto del risultato ottenuto è promette battaglia alla maggioranza. "Il nuovo gruppo consiliare – assicura – darà filo da torcere alla nuova amministrazione per creare una nuova e strutturata classe dirigente da presentare alle prossime elezioni".

Annamaria Corrado