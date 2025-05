Alvaro Ancisi, stasera all’hotel Mattei riunione dei candidati delle liste collegate

Appuntamento questa sera alle 20.30, all’hotel Mattei al civico 25 di via Enrico Mattei, per una riunione dei candidati delle liste elettorali di cui Alvaro Ancisi è candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, in programma il 25 e 26 maggio. Si tratta della lista Lega/Ancisi candidato sindaco Lista per Ravenna/Popolo della Famiglia e della lista Ambiente & Animali.

L’incontro di questa sera, come si legge in una nota stampa, è funzionale all’avvio della loro campagna elettorale nel segno del programma civico 2025-2030 di coalizione.

L’invito a partecipare all’appuntamento all’hotel Mattei è esteso ai cittadini sostenitori delle liste e del candidato Alvaro Ancisi o simpatizzanti.