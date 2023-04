Alzare la voce facendo ’gattaia’ e ’cagnaia’

Durante i talk show càpita che più persone parlino nello stesso momento, in un crescendo rumoroso in quanto l’uno cerca di sopravanzare l’altro, alzando la voce, tanto che "e’ pê un pasarér", sembra un passeraio. Dicendolo in modo meno fine, può essere definito come "fê dla gatera", fare della gattaia, termine che si rifà al miagolio rumoroso di più gatti nella stagione degli amori. Lo sanno bene coloro che hanno la camera da letto sopra un bar, dove d’estate si discute all’aperto fino a notte tarda, provocando la risentita reazione di chi vuol dormire. Il quale, affacciandosi alla finestra, urla: "Fasì poca cagnêra", fate poca cagnaia, quel chiasso fastidioso proprio di gente che discute animosamente a più voci.