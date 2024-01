‘Amalasunta e i Goti in Italia’ nella sala D’Attorre

Nell’ambito del cinquantesimo ciclo di Incontri del Centro Relazioni Culturali, oggi alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, sarà presentatp il libro ‘Amalasunta e i Goti in Italia’ di Alba Bugari con la conduzione di Fulvia Missiroli. Il testo narra la storia di Amalasunta, regina dei Goti e d’Italia, nata nel 495 a Ravenna. Era la figlia del re Teodorico, che aveva fondato il regno ostrogoto in Italia alla fine del V secolo d.C. Amalasunta apparteneva alla prima generazione di Goti nati in Italia. Visse in un’epoca di profondi cambiamenti politici e sociali, in cui si stava affermando una nuova realtà, che tuttavia traeva dall’Impero Romano d’Occidente insegnamenti politici, organizzativi, culturali e religiosi. Nel suo libro Bugari, scrittrice ravennate, ripercorre gli anni della vita della regina, quelli della sua formazione e poi del suo regno, attraverso uno sguardo femminile. L’ingresso è libero.