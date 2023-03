Amarcord del calcio che fu con Andrea Mitri

Un palcoscenico insolito per uno spettacolo un po’ fuori dagli schemi. Fra i libri e le riviste della biblioteca sportiva ‘Gino Strocchi’ di Marina di Ravenna, sabato alle 11 – ingresso gratuito, gradita la prenotazione a [email protected] – andrà in scena ‘Poco sesso, niente droga e qualche gol’, spettacolo teatrale tratto e ispirato dall’omonimo libro di Andrea Mitri, ex calciatore professionista e scrittore. Lo stesso Mitri si esibirà – fra un manuale di golf e la storia delle Olimpiadi – in una location ‘sui generis’, ovvero proprio nei locali della biblioteca, situata in largo Magnavacchi a Marina di Ravenna, al primo piano del palazzo comunale. Andrea Mitri, 64 anni, ha vissuto il calcio vero, negli anni 70-80, lontano però dai riflettori della massima serie. Dodici anni di professionismo, 333 presenze nel ruolo di centrocampista, fra serie B e serie C con le maglie di Triestina, Ternana, Monza, Cavese, Pistoiese, Rondinella, Latina e Tempio Pausania. Terminata la carriera agonistica, ha proseguito come tecnico di settore giovanile, ma – dal 1993 – ha dato contemporaneamente libero sfogo alla propria indole, occupandosi di teatro come attore e drammaturgo, soprattutto nel campo dell’improvvisazione. Nel 2006 ha messo in scena ‘Fuorigioco di rientro’, monologo sul calcio. Poi ha pubblicato due racconti (Passanti e Leggere Anomalie) ed un romanzo (‘Papà fa buseti col trapano’). Nel 2022 ha partecipato alle finali del Campionato nazionale di Poetry Slam.

L’ultima produzione è appunto ‘Poco sesso, niente droga e qualche gol’ (Youcanprint, 12 euro), diventato subito una rappresentazione teatrale: "Sono stato calciatore professionista negli anni Settanta ed Ottanta. Il mio calcio di allora non esiste più e non potrebbe essere diversamente, visto che la società è molto cambiata. Tanti dicono che, a quei tempi, il calcio era migliore. Non saprei. Semplicemente, era diverso. Dopo molti anni ho voluto fare i conti con il ragazzo ed il calciatore che ero. Ho voluto fare i conti con quel calcio; senza filtri, senza abbellimenti, ma andando a cercare il ragazzo di allora e il mondo che ho vissuto. Ne sono usciti dei racconti brevi. Perché questo so fare, adesso".

Nello specifico si tratta di una serie di racconti brevi, che mirano a ricreare un quadro dei pensieri e delle emozioni che si trova a vivere un ragazzo che, in quegli anni, realizza il proprio sogno di divenire un calciatore professionista. Gioie, rivincite, incidenti di percorso, superstizioni e rapporti con allenatori e compagni, vengono raccontati, creando uno spaccato del calcio fra il 1977 e il 1989. Un calcio fatto di personaggi noti, forse un po’ naif, ma non da prima pagina, come Ottavio Bianchi, Marronaro, Vendrame, Apolloni, De Falco, Urban e tanti altri meno noti, ma comunque rappresentativi di un calcio che non c’è più.

Roberto Romin