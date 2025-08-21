Amarcord emeroteca. Un cuore culturale spento da covid e internet: "Ma in parte è rinata"

Sono in molti a ricordarsi l’emeroteca di via Da Polenta a Ravenna, a due passi dalla tomba di Dante, dove era possibile trovare centinaia di riviste, italiane e straniere, su argomenti vari, dalla letteratura alla scienza, passando per la politica, la storia, il cinema e quant’altro, liberamente consultabili su lunghi tavoli e con gli arretrati a disposizione. Un luogo particolarmente vivo, perché affollato ogni giorno da cittadini curiosi di informarsi e da studenti che ne avevano fatto un luogo irrinunciabile di incontro. Ufficialmente ha chiuso i battenti nella primavera 2000 a causa del lockdown dovuto al Covid-9, ma poi non ha più riaperto perché il Comune ha deciso di utilizzare quei locali per la realizzazione di Casa Dante. A voler essere pignoli però, e chi ha più memoria storica lo ricorda certamente, l’emeroteca ravennate nasce dentro la biblioteca di storia contemporanea dedicata ad Alfredo Oriani Oriani. "Fu un’intuizione del professor Ennio Dirani, per oltre vent’anni direttore – ricorda Alessandro Luparini, storico e attuale direttore dell’Oriani –. Dopo una lunga gestazione, che coinvolse il ministero della Cultura e diverse amministrazioni comunali, fu inaugurata nel settembre 1978, configurandosi da subito come servizio congiunto delle biblioteche Oriani-Classense. Fu un esempio unico e sperimentale in Italia, poi molto imitato, nato con l’obiettivo di mettere a disposizione un servizio di pubblica lettura che non esisteva. Bisogna considerare che all’epoca, diversamente da oggi, i quotidiani erano la principale fonte di informazione dei cittadini. Veniva chiamata, più semplicemente, ‘Sala periodici’ ed era al piano terra, con le finestre che si affacciavano su via Corrado Ricci 26. Restava aperta tutti i giorni, quasi fino a mezzanotte ed era molto frequentata". Nella sala, erano esposti a ‘scaffale aperto’ i giornali e le riviste correnti nelle due biblioteche, circa 1.200, di cui 24 quotidiani e 76 settimanali italiani e stranieri, relativi a tutte le discipline e aree culturali. Il trasferimento dell’Emeroteca in via Da Polenta avvenne nel 1987. La sua chiusura, oltre trent’anni dopo, ha comportato una ridefinizione del servizio all’interno di ciascuna delle due biblioteche ravennati che tiene conto della loro vocazione.

"Per quanto ci riguarda – spiega Luparini –, abbiamo ancora uno spazio al primo piano con sedie e tavoli, e persino un salottino, dove è possibile leggere un certo numero di quotidiani nazionali e internazionali, oltre a riviste scientifiche e divulgative, di storia contemporanea e studi politici. Il servizio funziona, nel senso che abbiamo una frequenza assidua tutti i giorni da parte di un pubblico di affezionati, per lo più uomini over 50, ma è ormai residuale a livello effettivo rispetto al passato per via dell’avvento di internet". Permane da sempre una certa difficoltà nell’attrarre un pubblico giovane. "Per tradizione – conclude Luparini –, sin dagli anni Settanta, le nostre sale studio sono sempre state molto frequentate dagli studenti universitari. Ma non certo per prendere in prestito i nostri libri che sono per lo più appannaggio di un pubblico anziano fatto di cultori di storia, appassionati e storici che partecipano anche alle nostre iniziative".

Roberta Bezzi