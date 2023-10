Ambulanti Uniti per Ricostruire la Salina di Cervia Ambulanti uniti per aiutare la Salina di Cervia: 10.000 euro raccolti tramite mercato straordinario, punto di raccolta fondi e saponette alluvionate. Un piccolo grande contributo a sostegno della ricostruzione di un patrimonio da rimettere in piedi al più presto.