Ambulanze, l’allarme della Uil: "Soccorritori invece degli infermieri. Non si può gestire l’emergenza così"

Quattro ambulanze del 118 in Romagna con a bordo i soccorritori: ovvero volontari che hanno effettuato corsi di base. La polemica nasce da una nota della Uil, che parla di "un ulteriore peggioramento della Emergenza territoriale". Il riferimento, scrive la Uil, è a una nota dell’ufficio relazioni sindacali dell’Ausl Romagna arrivata alle sigle due giorni fa e che "ha comunicato che dal prossimo primo giugno a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini verranno soppresse quattro ambulanze con personale della Ausl della Romagna e a gestione infermieristica per essere sostituite da un numero equivalente di mezzi con soccorritore, gestiti da associazioni ed enti del privato". Dalla Uil spiegano che "in passato dal 1 giugno partiva il potenziamento del servizio con le assunzioni in vista dell’estate – dice il segretario regionale Uilfpl Paolo Palmarini –. Verrà tolta un’ambulanza con infermiere per ogni ambito, quindi a Ravenna sarà una. Ed è assurdo che succeda ora che inizia l’estate, il periodo in cui l’afflusso turistico richiede un potenziamento". In merito ai soccorritori, Palmarini spiega che "non sono infermieri. Questi saranno mezzi dove fondamentalmente ci saranno a bordo un autista e un altro componente dell’equipaggio, che potrà essere un volontario, un dipendente, ma comunque non un infermiere. Può aver fatto corsi come quelli di blsd (’basic life support defibrillation’, per imparare a usare il defibrillatore, ndr). In ogni caso una persona con un’infarinatura di primo soccorso ma che non sa gestire situazioni che possono essere gravi".

Nella nota la Uil aggiunge che "dopo la riorganizzazione delle automediche, che ha portato alla riduzione del loro numero nei territori della Romagna, e dopo la nascita dei Cau che in talune realtà territoriali hanno visto la chiusura di punti di primo intervento strategici tanto più nel periodo estivo, la direzione aziendale compie un passo chiaro e netto che può essere interpretato nella direzione di una privatizzazione di pezzi della sanità pubblica". Un’operazione che, prosegue la Uil "viene definita come provvisoria, la classica metodologia con la quale l’Ausl da sempre supporta riorganizzazioni peggiorative con la scusa della temporaneità per poi renderle strutturali e definitive".

La Uil annuncia battaglia: "Non intendiamo accettare questa deriva privatistica, che fa il paio con i dati sicuramente non rassicuranti del bilancio aziendale, che passo dopo passo e sfogliando la margherita sta portando una delle aziende più rilevanti sul piano nazionale alla privatizzazione di alcune gestioni e all’indebolimento di servizi che non possono in alcun modo diventare riserva di privati e business. Sin dalla prossima conferenza territoriale sociale e sanitaria chiederemo pertanto urgenti chiarimenti su quanto comunicato dall’Ausl, opponendoci a decisioni che non valorizzano e non qualificano la sanità pubblica".

Sara Servadei