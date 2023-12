Amelia, la prima donna a volare in mongolfiera

Amelia Magnani, nella foto in udienza dal papa Giovanni XXIII (nel 1963), fu la prima italiana a salire a bordo di una mongolfiera da lei stessa manovrata. Fu l’8 settembre 1908 e si alzò in volo a Meldola. Fu un breve volo perché la mongolfiera andò a sbattere contro una casa e lei si fratturò un braccio. Da quel giorno la ragazza volò tante altre volte in tutta la Romagna, fino a quando i genitori, a sua insaputa, vendettero la mongolfiera. Nel 1963 Amelia venne a vivere a Ravenna preso il nipote Alessandro Boschi, in via circonvallazione S. Gaetanino. Morì nel febbraio dell’anno successivo.

A cura di Carlo Raggi