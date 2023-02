Amianto, bloccati i lavori in viale dei Mille

Bloccati i lavori in viale dei Mille a Cervia per la realizzazione dell’ultimo stralcio. Il motivo è che "durante i lavori sono state trovate tubature in amianto" spiega l’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani, che prosegue "questo comporterà un rallentamento dei lavori almeno di qualche settimana. Abbiamo avviato le pratiche necessarie per effettuare il regolare smaltimento dell’amianto e stiano attendendo l’ok dell’Ausl per poter riprendere i lavori".

Continua: "Si tratta di procedure burocratiche lunghe ma stiamo facendo il possibile per accelerare. Si tratta purtroppo del fatto che abbiamo un sistema fognario vetusto e si tratta di imprevisti che possono succedere. Speriamo di poter ripartire non appena riceviamo il via libera dall’ufficio competente. Appena possibile i lavori riprenderanno regolarmente e le tubature saranno sostituite con nuovi materiali".

I lavori di riqualificazione erano iniziati lo scorso mese e riguardano una delle arterie centrali della città ossia l’ultimo stralcio di viale dei Mille - nel tratto che va da via Calatafimi a viale Capua – per il rifacimento dei marciapiedi, il prolungamento della pista ciclabile sul lato nord del viale, l’inserimento di nuovi elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi.

L’intervento di miglioramento prevede inoltre sia la sostituzione dell’impianto dell’illuminazione pubblica sia inoltre la sistemazione della dotazione verde del viale.

L’avvio dei lavori aveva comportato, necessariamente, l’abbattimento delle piante esistenti. Abbattimento che ha creato diversi malumori in città.

Il taglio dei platani era stato giudicato però necessario dall’amministrazione dato che diverse piante risultavano già ammalorate – come registrato da precedenti controlli. Per altre, la malattia si era resa evidente a seguito dell’inizio dei lavori di riqualificazione e, quindi, onde evitare pericoli di cadute, sarebbero state comunque abbattute in via precauzionale. Molti platani, dunque, in sintesi sarebbero stati affetti dal c.d. ‘cancro colorato’ mentre altri si erano ‘svuotate internamente’ perché ormai giunti al termine del loro ciclo vitale.

Sono trentanove i platani abbattuti e ne verranno ripiantati venti.

I nuovi platani saranno più resistenti alle malattie e saranno messi a dimora con lo stesso filare dell’altro tratto del viale dei Mille.

La piantumazione dei nuovi esemplari avverrà verosimilmente dopo l’estate per rispettare il ciclo vitale della pianta.

Attualmente i lavori di riqualificazione del viale dei Mille sono fermi in attesa delle procedure burocratiche che, si spera, non rallentino ulteriormente questi lavori.

In questo momento, inoltre, il tratto di strada è percorribile regolarmente in entrambe le direzioni.

Ilaria Bedeschi