Amianto, una ferita eterna

Andrea Degidi

Ci sono capitoli della nostra storia che non si chiudono mai, come quello delle vittime dell’amianto. Già il caso più eclatante dice tanto, quando nel 2021 la Corte di Cassazione chiuse il maxiprocesso per i decessi al petrolchimico assolvendo tutti gli imputati, ritenuti dall’accusa responsabili della malattia e della morte di decine e decine di operai esposti alle fibre dell’amianto.

I giudici scrissero la parola fine, ma quelle dell’amianto è una storia che non si concluderà mai. In settimana abbiamo scritto la vicenda di Bruno Gulminelli, un operaio al quale, come ad altri, era stato riconosciuta l’esposizione all’amianto e quindi i benefici di legge...