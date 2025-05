Amici del teatro di Cassanigo da cinquant’anni

Dalle ceneri di sporadiche recite, per soli uomini, che nella parrocchia di Cassanigo, vicino a Cotignola, si sono svolte a fine Ottocento e prima e dopo le due guerre mondiali; a metà degli anni ’70 venne fondata dal Alfonso Nadiani la compagnia ’Amici del teatro di Cassanigo’, iscritta alla Federazione nazionale teatro amatoriale. Il 1° maggio 1975 nel Circolo Anspi San Luigi di Cassanigo venne eseguita la prima recita e fino all’era Covid tutti gli anni ininterrottamente sono stati presentati uno o più lavori teatrali: in lingua e in dialetto, Sacre rappresentazioni, varietà e recital.

"Negli anni ’80 – spiega Nadiani – la compagnia si specializzò nel teatro dialettale romagnolo, diventando compagnia di giro; infatti le rappresentazioni verranno replicate in tutta la Romagna, da Rimini a Imola con qualche data in Emilia e fuori regione: in Lombardia, in Piemonte ed in Campania ricevendo numerosi premi in vari concorsi nazionali. La compagnia – prosegue Nadiani – si è sempre distinta nelle scelte dei testi che non facessero solo divertire, senza scadere nel becero e nel volgare, tentazione che il dialetto offre, ma affrontando anche tematiche come la guerra, il razzismo, il diverso, lo scontro generazionale, la fede, il perdono, la favola".

In mezzo secolo di attività la compagnia ’Amici del Teatro di Cassanigo’ ha coinvolto come attori, tecnici, scenografi, costumiste e macchinisti oltre 300 persone in maggioranza residenti o ex residenti di Cassanigo. Portato in scena 85 spettacoli, per 2.468 repliche ad oggi, collezionando circa 250.000 spettatori. Recitando in tutti i teatri della Romagna e in diversi di fuori Regione. Cinquant’anni di attività che hanno portato la compagnia a vincere 62 premi fra i quali 30 come ’miglior Compagnia’ e tantissimi riconoscimenti personali per i numerosi attori che si sono succeduti sul palcoscenico.

Lo stesso Alfonso Nadiani, nel 1995, ha ricevuto dalle mani dell’attrice Giuliana De Sio a Montesilvano, il Premio Fitalia come ‘Miglior Caratterista d’Italia’ delle Fita. "In questi 50 anni – conclude Nadiani – sono tanti i ricordi, le amicizie, gli aneddoti e forse ci vorrebbe un libro per elencare tutto. Voglio però ringraziare tutti coloro che, in un modo o nell’altro, mi hanno accompagnato in questo miracoloso viaggio; chiedere perdono dei miei errori, soprattutto se non sono riuscito a far capire che i miei intenti non erano solo quelli di "calcare il palcoscenico".

Daniele Filippi