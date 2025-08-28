’Amici di Cervia’. Altri nove premiati

Altro appuntamento per ’Amici di Cervia’, i turisti fedeli ricevuti in municipio dal vicesindaco Gianni Grandu. Questi i premiati: Raffaella De Bartolo da 60 anni presentata da Area 51 di Cervia; Andrea Gervasoni da 50 anni presentato dall’Hotel Pinetina Mare di Pinarella; Alessandro Pavesio che frequenta Cervia da 30 anni e Stefano Pavesio da 26 anni, anche loro presentati da Area 51 di Cervia. Ancora: Alessandro Notari e Mirella Solfrini, che vengono a Cervia da 25 anni, presentati dal Bagno Lido Beach di Cervia; Emanuel Kapri, che ogni estate da 14 anni da Vienna arriva a Cervia, presentato dall’Hotel Buratti di Pinarella. Tutta la famiglia di Emanuel è ’Amica di Cervia’;, il padre Andreas Kapri, che a sua volta ha ricevuto anni fa l’attestato, viene a Cervia da quando era bambino. Infine Dario Zonta e Cristiana Cortese, che da 11 anni trascorrono le vacanze a Cervia, presentati dal B&B 11 di Cervia.

’Amici di Cervia’ è un riconoscimento dell’amministrazione comunale ai turisti che nel tempo hanno soggiornato nella località per almeno 10 anni consecutivi, dimostrando fedeltà, fiducia e affetto nei confronti della città e dei suoi gioielli: mare, pineta, saline, cultura gastronomica e strutture ricettive. E come premio per la loro fedeltà i turisti individuati ricevono un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità. Con la premiazione si conclude l’edizione 2025 di Amici di Cervia, che ha visto complessivamente 23 turisti italiani e stranieri ricevere il riconoscimento dell’amministrazione. Il Comune ringrazia "tutti gli esercenti di attività ricettive e gli imprenditori cervesi che anche quest’anno hanno candidato al premio per questa edizione i turisti italiani e stranieri".