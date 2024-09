Amici di Cervia dalla Germania. Turisti fedeli da 51 e 30 anni

Dalla Germania alla nostra riviera rispettivamente da 51 e 30 anni. Ieri si è tenuta in municipio l’ultima cerimonia di quest’estate dedicata ai turisti affezionati al territorio cervese, a cui viene dato un attestato con la nomina ufficiale ’Amici di Cervia’ e il sale come augurio di fortuna e prosperità, oltre a un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato. Tre le persone premiate dal sindaco Mattia Missiroli. Il primo è Frank Wannagat, tedesco di Plettenberg che frequenta le spiagge di Cervia da 51 anni. A ritirare il riconoscimento per lui, che l’estate in riviera è già rientrato in Germania, c’erano i figli Luca e Sophia, che anch’essi amanti delle estati a Cervia. Provengono dalla Germania anche i coniugi Jochen Brian Lachmann e Britta Pfeifer Lachmann, fedeli da 30 anni. Le segnalazioni dei turisti premiati sono arrivate dall’hotel Loretta e dall’albergo Sorrisi sul mare.

Durante la cerimonia ha allietato gli ospiti il pianista Francesco Gagliardi, allievo della scuola di musica Rossini, accompagnato dalla maestra Monica Poletti. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti e agenzie immobiliari possono candidare i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano Cervia in modo continuativo.