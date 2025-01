Amici e colleghi accanto ai familiari. Folla per l’ultimo saluto a Luca

Una folla di persone, tra familiari, amici e colleghi, ieri pomeriggio alla camera mortuaria di Lugo ha voluto essere presente all’ultimo saluto a Luca Guerrini, l’operaio 52enne originario di Bagnacavallo ma residente a Lugo, che venerdì scorso è stato travolto e ucciso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone. Davanti al feretro, durante il momento di raccoglimento prima del trasferimento al cimitero di Bagnacavallo, c’erano la moglie Ilenia, i genitori e tanti parenti, a cui si sono stretti amici e conoscenti. Tra questi anche colleghi, alcuni dei quali indossavano le tute da lavoro.

Particolarmente scossi i tre operai, colleghi della ditta Icsa di Ravenna, che erano con Luca Guerrini venerdì mentre è stato travolto e ucciso da un camion. Erano impegnati nella sistemazione di un guardrail divelto nei giorni precedenti a seguito di un incidente. Il camion, che ha investito il 52enne, sarebbe stato tamponato da un altro autoarticolato finendo addosso al mezzo della ditta dei quattro operai, tra cui Guerrini (la Procura di Forlì ha aperto un fascicolo per omicidio stradale con indagato l’autista del camion).

Il 52enne a Bagnacavallo aveva aiutato papà Angelo e mamma Ivana all’edicola Matteucci di piazza Nuova, poi aveva deciso di trasferirsi a Lugo dove aveva gestito il distributore di carburante accanto al Divino Cafè in via Piratello. Negli ultimi anni il nuovo lavoro come operaio della ditta ravennate che si occupa della gestione di cantieri stradali, che lo ha visto perdere la vita tragicamente venerdì scorso.

Già da martedì alle 14, quando la salma del 52enne è stata esposta alla camera mortuaria di Lugo, tanti parenti e amici sono arrivati a portare un ultimo saluto. E ieri una folla di persone ha partecipato al momento di raccoglimento prima della sepoltura. "Luca – ha detto un amico tra le lacrime – era una persona solare, pronta a farsi in quattro per tutti. Non riesco ancora capacitarmi dell’accaduto. È stata una mazzata tremenda".