Amico e illuminato imprenditore

Prosegue dalla prima...e che Ravenna aveva (e ha) grande potenzialità di sviluppo portuale, culturale e turistico realizzando quel porto passeggeri che, poi, in questi trent’anni, è stato realizzato ed è in corso di potenziamento, e concretizza uno dei motori di accelerazione dello sviluppo del porto, della città e dell’entroterra. Ricordo la gioia con la quale insieme festeggiammo negli anni Ottanta la nomina di Roberto ‘Bebo’ Bucci, padre di Massimo, a Cavaliere del Lavoro, onorificenza che anche Massimo meritò decenni dopo. Ricorderemo Massimo per le sue intuizioni, per la cultura, le sensibilità e la lealtà che insieme lo caratterizzavano. Antonio Patuelli