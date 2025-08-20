"Amministrative, Area Liberale pronta al dialogo col centrodestra"

Anche tra i soggetti politici di centrodestra si incomincia a guardare alle prossime elezioni amministrative di Faenza. E tra questi c’è Area Liberale, il gruppo civico costituito pochi anni fa dal consigliere comunale, ex Lega, Gabriele Padovani.

Padovani, perché costituire Area Liberale? In fondo lei è stato un esponente per tanti anni della Lega... "Area Liberale si è costituita tre anni fa e ci siamo fatti conoscere. Io credo che sia un movimento che può riempire il vuoto lasciato dai partiti di centrodestra".

Per vuoto intende contenuti politici o altro? "Oggi in provincia contiamo più iscritti, collaboratori e simpatizzanti di altri partiti nazionali. Intendo quindi capitale umano e offerta politica, anche in funzione degli atti e delle interrogazioni che abbiamo presentato in questi anni. E poi non siamo filo-governativi, questa neutralità può dare ancora più credibilità".

Ma una volta lasciata la Lega non sarebbe stato più facile confluire in un altro partito? "Vede, io ho sempre creduto che nel Ravennate il potenziale di un soggetto come il nostro sia enorme. Ma non sarei mai stato in grado di sviluppare questo progetto senza autonomia. Ad oggi è stata una scelta che ha pagato in termini elettorali, penso alla Bassa Romagna, abbiamo costruito qualcosa di nuovo".

Lei dieci anni fa fu candidato sindaco di Faenza della Lega, andando al ballottaggio con il sindaco Malpezzi. Oggi qual’è la prospettiva del centrodestra per Faenza? "Il ballottaggio è una finale ai calci di rigore. Ma per arrivarci servono contenuti, persone e impegno. Dico che per produrre un’alternanza ci vuole un’alternativa, che però va costruita. Non possiamo ridurci a sei mesi dalle elezioni con i partiti di centrodestra che iniziano ad annusarsi per trovare un candidato. Se non ci siamo riusciti in quattro anni, cosa fa credere che ci si riuscirà in pochi mesi?".

Quindi qual’è il vostro prossimo passaggio? Avete siglato a inizio luglio un accordo con i Popolari del Nord di Roberto Castelli... "È una collaborazione di intenti programmatici e di politica sui territori, un patto per allargare l’offerta di cui i nostri territori necessitano. Ciò detto continueremo a ‘consumare le scarpe’ perché nel calo elettorale si registra una mancanza che può essere colmata".

Vi presenterete alle prossime elezioni dunque... "A settembre sicuramente presentiamo un programma elettorale che offriremo alle forze politiche con cui vogliamo dialogare. Si potrà modificare, potranno essere aggiunte proposte. La partenza è la condivisione".

Crede che il centrodestra a Faenza avrà un candidato unico? "La mia sensazione è che sarà difficile. Noi siamo disponibili a dialogare, io sto aggregando ma i partiti nazionali hanno i loro tempi. Non ho avuto incontri finora, e non so se si sono riuniti. Quando vorranno invitarci al tavolo noi ci saremo".

Damiano Ventura