Amministrative,. Sinistra italiana sostiene Cervia ti Amo

Sinistra italiana Cervia a sostegno della lista Cervia ti Amo e apre la porta a una collaborazione in vista delle prossime amministrative. Come spiega in una nota "il documento che la lista Cervia ti amo ha inviato al Sindaco e a tutte le forze politiche, nella prospettiva delle prossime elezioni amministrative ci vede favorevolmente colpiti". Nello specifico, Sinistra italiana Cervia registra che "i temi trattati affrontano in maniera chiara ed esaustiva e da noi condivisa molte problematicità e criticità del nostro territorio". I temi sono ambiente, welfare, sanità.