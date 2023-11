"Amministrazione. Colpevole ritardo"

Conferenza stampa, ieri mattina (foto), del gruppo consigliare La Pigna incentrata sull’individuazione di asserite responsabilità del Comune, e in primo luogo del sindaco Michele De Pascale, nella tormentata vicenda della compravendita dell’area dell’Ortazzo e Ortazzino, fino a giungere alla ipotesi di una segnalazione per asserito danno erariale, alla Procura regionale presso la Corte dei Conti. La consigliera Veronica Verlicchi ha rifatto la storia della vicenda le cui origini, come ben si sa, risalgono a oltre un anno fa, e sostanzialmente ha accusato il sindaco e la sua amministrazione di non aver voluto intenzionalmente affrontare, fra l’ottobre e il gennaio scorsi, il nodo dell’esercizio del diritto di prelazione delle aree, allorché all’Ente Parco fu notificato il contratto preliminare intercorso fra la proprietà di allora, Immobiliare Lido di Classe e la Cpi Real Estate Italy. "Una volontà di non intervenire – ha sottolineato la consigliera della lista civica – comprovata ulteriormente in epoca recente quando è stata La Pigna a rendere pubblico l’ulteriore passaggio di proprietà in corso fra la Cpi Real Estate e la società ferrarese Gobbino srl e non invece il sindaco, come invece avrebbe dovuto essere".

Nel suo intervento, che non teneva conto delle ultime novità in corso e rese note proprio in mattinata dalla Regione, ovvero la decisione da parte del Parco (con l’appoggio del Comune) di avviare azione di riscatto rispetto alla prima vendita mettendo sul tavolo la somma di 437mila euro, la consigliera della lista civica ha citato esempi che secondo lei comproverebbero la mancata azione del Comune. "Il sindaco – ha detto in sintesi – avrebbe potuto intervenire nei confronti della Cassa di Risparmio e nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per un aiuto finanziario al Parco, ancora avrebbe dovuto intervenire sui vertici del Parco perché venissero accelerate le interlocuzioni con la proprietà dell’area". Da ultimo, in relazione anche al recente contratto preliminare fra la proprietà attuale e la società dell’ortofrutta ferrarese, la Gobbino srl, la Verlicchi ha concluso di non ritenere che il Comune "volesse favorire un compratore, ma ha senz’altro favorito il mancato acquisto da parte dell’Ente Parco" inserendo questa affermazione in uno scenario che si rifaceva a quanto avrebbe detto il direttore del Parco durante la riunione del Comitato esecutivo del 23 agosto 2023, ovvero che ‘i terreni in questione potrebbero essere venduti ad aziende agricole che potrebbero richiedere alla Ue indennizzi per il mancato reddito agricolo’ in quanto parte delle aree sono ancora indicate in catasto come seminative".

c.r.