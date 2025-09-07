’Ammutinamenti’ fa bis. Attesi mk e ’Cani lunari’

Passeggiate naturalistiche e percorsi urbani, performance, laboratori e lo spettacolo di Cani lunari di Francesco Marilungo in prima regionale. Questo propone il Festival Ammutinamenti nelle giornate di oggi e domani.

Oggi la giornata si apre alle 17 con il coreografo e danzatore Lorenzo Morandini che fa della Chiusa San Marco lo spazio scenico di ’La möa’, performance che intreccia paesaggio, corsi d’acqua e gesto coreografico. La performance è accompagnata da una camminata guidata di tre chilometri lungo il fiume Chiusa di San Marco (via Arg. Sin. Montone, Ravenna), appuntamento realizzato in collaborazione con Trail Romagna. Camminata 3km + performance biglietto unico 5 euro (con aperitivo finale); iscrizione obbligatoria sul sito www.trailromagna.eu; ritrovo alle 16 alla fontanella dello stadio Benelli.

Roberto Tedesco - premio Danza&Danza come coreografo emergente 2023 – presenta in prima regionale alle ore 18.30 negli spazi della Fondazione Sabe per l’arte, ’We are our roots’, una creazione che affronta il tema delle radici intese come eredità di provenienza, intrecciando il movimento della performer con le tracce sonore di un ipnotico ed etereo handpan. Nella performance l’interprete è alle prese con un cammino fatto di partenze, arrivi e ritorni. Un percorso che si snoda tra tragitti lineari e altrettanto complessi, tracciati da linee invisibili che collegano il corpo del musicista, le sue diverse postazioni e la geometria dello spazio circostante. Biglietti 5 euro; prenotazione obbligatoria. La Fondazione è in via Giovanni Pascoli 31, Ravenna.

Gran finale con l’atteso ritorno a Ravenna del gruppo mk di Michele Di Stefano (dalle 20 alle 22, Artificerie Almagià in via dell’Almagià), una delle compagnie storiche della danza contemporanea, che presenta il moto perpetuo di Bermudas forever - premio UBU 2019 come miglior spettacolo di danza - una durational performance ispirata dalle teorie del caos, dalla generazione di insiemi complessi a partire da condizioni semplici, dai sistemi evolutivi della fisica e della meteorologia. Biglietto 12 euro + riduzioni under30/over65/early bird 8 e partecipanti pratiche 5.

Domani alle 21 alla Artificerie Almagià, il Festival ospita la prima regionale di Cani lunari, ultimo lavoro di Francesco Marilungo, premio UBU 2024 per il migliore spettacolo di danza con Stuporosa. Cani lunari ci trasporta in una dimensione di fascino e mistero, alla scoperta della figura della strega, in un rituale collettivo per re-incantare il mondo. Un progetto coreografico che si immerge in un immaginario radicato nel femminile arcaico, nei saperi magici, nei corpi estatici. Un’indagine sensibile attorno alla figura della strega, della guaritrice. Biglietto 12 euro, prenotazione consigliata.

Tra le attività gratuite oggi alle 9 ai Giardini Pubblici pratica yoga di Rita Valbonesi.