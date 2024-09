’Ammutinamenti’ in natura. L’acqua l’elemento protagonista

Terzo appuntamento con il festival ’Ammutinamenti’. La giornata di oggi prevede un percorso in natura dal titolo ’Tracce di danza nel cammino di Ravenna città d’acque’ realizzato in collaborazione con Trail Romagna. Una passeggiata tra le antiche e attuali vie d’acqua che ripercorre le memorie acquifere della città di Ravenna, dalla Chiusa di San Marco al Molino Lovatelli (ore 17; via Argine Sinistro Montone 29), e si arricchisce degli interventi danzati di ’Sleep in the car’ di Virgilio Sieni. La performance, spiegano gli organizzatori, " è l’immagine della nostra strana condizione contemporanea, dove l’auto si è sostituita alle case ma anche agli spazi pubblici dove una volta si poteva sonnecchiare su una panchina, appoggiati al gomito su un tavolino, su una sedia fuori dalla porta. È anche la provocazione di una dimensione intima da riconquistare dove il sonno sia la vittoria della dimensione dello “stare” sulla frenesia dell’andare" (camminata di 4,5 km + performance - iscrizione obbligatoria sul sito www.trailromagna.eu).

La danza accompagna i presenti anche nel percorso nei luoghi del quartiere Darsena tra performance e pratiche artistiche (partenza alle 17.30 al Parco Mani Fiorite). Un’immersione nella Darsena, tra murales e graffiti d’autore, con Rafael Candela che con il suo Forrest, munito di cuffiette, cammina e si muove a ritmo di musica aprendosi alla casualità degli incontri e scrivendo la drammaturgia in tempo reale, e con Giacomo Turati e Mattia Quintavalle e il loro R.I.A.D. Rhythm is a Dancer, performance vincitrice del bando Danza Urbana XL 2024 legata alla body percussion e allo stepping, due tecniche che permettono al corpo di “suonare” e ballare allo stesso tempo. Il suono riverbera nei passi dei danzatori e il movimento incorpora ciò che sente l’udito creando uno scambio infinito tra movimento e musica.

A concludere la passeggiata performativa, la pausa green degli Ortisti di strada con ’Per gioco e per le piante’, laboratorio che attraverso i linguaggi del teatro e della giocoleria conduce in un’esplorazione botanica alla scoperta delle piante spontanee del nostro territorio.

Il Festival Ammutinamenti promuove inoltre ’Sguardi e pratiche intorno alla danza d’autore’, una sezione multiforme e parallela al cartellone di spettacoli e performance dedicata a laboratori e pratiche artistiche - a partecipazione gratuita - condotti da artisti/e e professionisti/e del settore e aperte a cittadini e cittadine di tutte le età. Undici appuntamenti per sperimentare differenti pratiche di movimento, scoprire le potenzialità del gesto espressivo e integrare la pratica danzata nella propria quotidianità. Info su Facebook