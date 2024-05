Amore e baby gang di Beppe Aurilia

Alle 21 di domani, al teatro Alighieri di Ravenna, andrà in scena lo spettacolo ’Amore e baby gang’.

In scena ci saranno 160 studenti della scuola

’Ricci Muratori’.

Il testo e la regia sono a cura di Beppe Aurilia che spiega così lo spettacolo: "Con Il mio teatro e la mia musica cerco di recuperare i vari stati d’animo dei ragazzi, ascoltandoli e dando loro degli strumenti per avvicinarli, non solo alla recitazione ma anche alla scrittura e alla composizione di brani musicali con un sound rap e trap. Da ottobre 2023 a giugno 2024 ho mandato in scena

550 cittadini in scena con i miei progetti. Nel 2027 – conclude Beppe Aurilia – celebrerò i trent’anni di attività teatrale".