’Amore in tre tempi’ al Socjale. Tre atti unici al teatro per la Corelli

Alle 20 il teatro Socjale di Piangipane ospiterà la nuova produzione de La Corelli, ’Amore in tre tempi’. Un trittico di opere da camera concepito per raccontare l’amore nelle sue mille sfaccettature, tra ironia, tensione e disincanto. "Le tre brevi opere in scena sono tre autentici gioielli che hanno molto in comune – spiega il regista Lorenzo Giossi – Il tema della relazione tra uomo e donna le lega come tre episodi della stessa storia. Ma ciò che le rende intriganti è la componente delirante: ogni vicenda ha un momento in cui tutto collassa e prende una strada fantastica". Si comincia con ’La scuola di guida’ di Nino Rota (1959), o atto unico su libretto di Mario Soldati che mette in scena l’incontro-scontro tra un timido istruttore e la sua allieva.

Segue ’The Discussion’ (2025), nuova composizione in prima assoluta di Danilo Comitini, un atto unico pensato come ponte drammaturgico e incentrato sull’acceso battibecco tra due partner in uno spaccato di vita quotidiana realistico e incalzante. Chiude il trittico ’Il telefono’ (1947) di Gian Carlo Menotti, breve opera comica che riflette, in maniera sorprendentemente attuale per i tempi, sul ruolo sempre più ingombrante della tecnologia nelle relazioni. Il soprano Mariska Bordoni e il baritono Gianandrea Navacchia danno voce ai protagonisti delle tre opere, accompagnati dall’Orchestra La Corelli diretta da Jacopo Rivani. Lorenzo Giossi cura regia e scenografia con la collaborazione di Marco Montanari. Ai costumi Giulia Merlini; Gabriele Fiorio maestro collaboratore e assistente alla direzione; alle luci Luca Galeati; direttore di produzione Nicola Nieddu.

Biglietteria: intero a 20 euro; ridotto per gli under-25 a 15 euro. La formula include spettacolo, un piatto di cappelletti e un bicchiere di vino. Per prenotazionI: biglietteria@lacorelli.it.