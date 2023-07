Amore senza fine per Rachmaninov L’omaggio del Trio contro-Do

Il 150° anniversario della nascita di Sergej Rachmaninov – che coincide anche con gli 80 anni dalla sua morte – sembra essere l’approdo di un percorso di rivalutazione che finalmente rende piena giustizia a questo musicista a lungo confinato nella categoria minore degli epigoni del romanticismo, legati a un passato oramai superato. Una “riabilitazione” che Ravenna Festival sancisce con un nuovo appuntamento dedicato proprio al grande compositore russo: oggi al Chiostro del Museo Nazionale, alle 21.30, il Trio contro-Do (ovvero Axel Trolese al pianoforte, Demian Baraldi al violino e Dylan Baraldi al violoncello), chiamati a interpretare i suoi Trio élégiaque n. 1 e n. 2.

Un omaggio, dunque, al compositore, ma anche pianista e direttore d’orchestra, che dopo la Rivoluzione d’Ottobre lasciò per sempre la sua terra per l’Europa e infine per gli Stati Uniti; un appuntamento che mette in primo piano alcune pagine cameristiche troppo spesso dimenticate e dalle quali trapela il fondamentale rapporto con Čajkovskij, che gli fu mentore e sostenitore negli anni giovanili di formazione e influenzò la sua opera.

Il biglietto per l’appuntamento include l’accesso alla mostra fotografica You Tourned the Tables on Me di Roberto Masotti, allestita nella Manica Lunga del Museo Nazionale, a partire da un’ora prima del concerto. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti: posto unico 22 euro (ridotto 20 euro)