Amori e intrecci dei salotti parigini ai Filodrammatici

Ultimo appuntamento della stagione del Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni: i ragazzi e le ragazze del laboratorio adolescenti concluderanno il loro percorso portando in scena il saggio finale; si misureranno con due atti unici di Georges Feydeau, A me gli occhi e Pendaglio da forca, con la regia del responsabile del corso, Gianluca Lusa. Le peripezie dei protagonisti ci portano dentro il divertente mondo di intrecci e malintesi dei ricchi salotti parigini durante la Belle Epoque. La satira, gli equivoci e le situazioni che tendono all’assurdo fanno dei vaudeville, di cui Feydeau è maestro, un divertente spaccato della vita nella Ville Lumière. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza: oggi e domani alle 21 e domenica alle 16.30. Biglietto 8 euro.