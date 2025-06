Ampliamento del Campus. Il Comune cerca fondi

L’ampliamento del ‘Campus’ in via Proventa a Faenza è stato candidato al bando Sport e Periferie. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è infatti reperire le risorse necessarie per la costruzione di una nuova palestra polifunzionale al coperto che secondo i progetti dovrebbe sorgere nelle immediate adiacenze rispetto all’attuale struttura. Il nuovo edificio sarà destinato a tutte quelle discipline sportive che oggi sono penalizzate dalla mancanza di spazi idonei per l’allenamento e l’attività agonistica tra cui pallamano, futsal, baskin e ginnastica ritmica. Da qui il nome del progetto "Campus, una palestra per tutti". Complessivamente infatti si stima che la nuova struttura, da realizzarsi secondo le direttive comunitarie, potrà essere fruibile da circa 2.300 atleti di età compresa tra i 6 e i 75 anni.

La nuova infrastruttura, nelle idee progettuali sarà moderna, accessibile e autonoma dal punto di vista impiantistico, progettata secondo i criteri che prevedono la riduzione dell’impatto ambientale, a consumo energetico quasi zero ed integrata in modo armonico con il complesso già esistente. Sono inoltre previste azioni per la gestione sostenibile delle acque meteoriche, la riduzione dell’isola di calore urbana e l’incremento delle connessioni ciclopedonali. La struttura già esistente si trova in un’area antropizzata, a vocazione prevalentemente artigianale, decisamente vicina al casello autostradale e proprio nell’ottica di migliorare i collegamenti è previsto nel progetto un importante intervento di miglioramento dell’accessibilità con la proposta di inserire una fermata del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda gli spazi interni e la connessione con la struttura già esistente, ci sarà un collegamento attraverso un percorso coperto che garantirà piena continuità funzionale. Relativamente alla palestra, oltre agli spazi per l’attività agonistica di diverse discipline è prevista la realizzazione di spogliatoi per atleti ed arbitri, e tribune per il pubblico fino a un centinaio di spettatori, nonché servizi igienici, locali tecnici, uffici amministrativi e depositi attrezzature. L’investimento complessivo ammonterebbe a 3,4 milioni di euro. La linea B del bando Sport e Periferie è dedicata ai Comuni con oltre 15mila abitanti, e per ciascun intervento ammesso a finanziamento è previsto un contributo fino a 3 milioni di euro con la compartecipazione dell’ente locale.

Il progetto, proprio a giugno aveva già ottenuto un primo contributo da parte della Regione Emilia-Romagna, che attraverso il programma di riqualificazione degli impianti sportivi, ha finanziato 49 interventi in tutta la regione, quattro dei quali in provincia di Ravenna. Uno di questi è proprio l’ampliamento del Campus. Le risorse assegnate nel caso specifico ammontano a 500mila euro.