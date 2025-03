"Ampliamento di sede, cambiate progetti"

La questione riguarda due note aziende manfrede. Ma potrebbe interessare ciascuno di noi visto che ha a che fare con i rapporti di vicinato. E in particolare con l’ampliamento degli immobili nella zona di confine. A regolare il tutto c’è l’articolo 873 del codice civile secondo cui le costruzioni, "se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri". Nei regolamenti locali, "può essere stabilita una distanza maggiore". Ed eccoci arrivati al punto della controversia affrontata dal Tar di Bologna. Da una parte la Metalnap srl e dall’altra la Faenza Spurghi srl. Confinanti con un obiettivo comune: ampliare la propria sede. E con domande mirate al rilascio del permesso a costruire presentate appena un paio di settimane l’una dall’altra. La Metalnap il 27 luglio 2023, la Spurghi il 14 luglio per due lotti di nuovo capannone. La prima - si legge nella sentenza depositata di recente a firma del giudice Paolo Amovilli - aveva presentato ricorso contro l’Unione della Romagna Faentina e la Spurghi per chiedere l’annullamento del provvedimento attraverso il quale l’apposito sportello aveva rigettato il progetto di ampliamento.

L’amministrazione aveva ritenuto entrambi i progetti non meritevoli di assenso: per il mancato rispetto della distanza minima tra pareti finestrate pari a 10 metri. L’invito era stato quello di concordare una diversa progettazione per garantire il rispetto delle distanze. Il niet era stato notificato con due provvedimenti consecutivi: il 520 per la Metalnap, impugnato appunto davanti al Tar. E il 521 per la Spurghi, gravato da ricorso straordinario al capo dello Stato. E sempre con due provvedimenti consecutivi (il 396 e il 397), l’anno dopo l’Unione aveva dichiarato inammissibili i nuovi progetti presentati dalle due società manfrede. Identico il tema di fondo: le distanze. Uguale a motivi aggiunti al ricorso al Tar per la Metalnap e nuovo ricorso straordinario per la Spurghi.

In particolare secondo la prima, l’articolo 873 del codice civile non poteva essere applicato visto che presuppone l’esistenza di un manufatto, nel nostro caso mancante: e quindi a parere della srl, l’amministrazione locale non poteva respingere entrambi i progetti danneggiando così interessi pubblici e privati. Inoltre - sempre secondo il ricorso - quando due privati presentano progetti di edificazione legittimi ma tra di loro incompatibili, la norma da applicare sarebbe l’arretramento di entrambi i confinanti di 5 metri in modo da arrivare a rispettare la fatidica distanza legale di 10 metri. Secondo l’Unione invece la soluzione prospettata non sarebbe l’unica possibile e comunque non quella più idonea visto che si potrebbero collocare aperture sul lato invece che sul confine evitando così il forzoso arretramento di 5 metri. Per la Spurghi infine valeva il criterio cronologico: lei aveva presentato il progetto 13 giorni prima.

I giudici hanno dato atto che "la controversia coinvolge delicate questioni di diritto in materia di distanze minime tra edifici da costruire". In tale contesto, l’amministrazione, visto che l’articolo 873 del codice civile è inapplicabile, "ha ritenuto inevitabile una soluzione condivisa tra i privati, senza però trovare esito positivo". Una volta respinte le eccezioni preliminari, nel merito, il ricorso della Metalnap è stato ritenuto "infondato". Come premessa, i magistrati hanno sottolineato che in effetti il criterio dell’articolo 873 non può essere applicato: l’obbligo di distanziamento si applica "esclusivamente a costruzioni già esistenti". Hanno poi precisato di non condividere, al contrario di quanto sostenuto dalla Metalnap, il fatto che la soluzione per rispettare la disciplina in tema di distanze "tra edifici non realizzati, sarebbe data dall’arretramento di entrambi". E poi "le istanze di permesso vanno esaminate secondo il criterio cronologico di presentazione". Ma anche ignorando tale criterio, il collegio ha ritenuto che "la soluzione prospettata" dall’altra società "di realizzare entrambi i progetti in aderenza al confine con pareti cieche, sia la più idonea a contemperare i contrapposti interessi".

