Ampliare l’area di festa? I rioni non dicono no

In principio il Niballo era al centro di Piazza del Popolo. Poi l’affluenza e le norme di sicurezza hanno imposto un cambio di posizionamento del falò traslato sotto la torre civica. Giovedì sera però anche piazza Martiri si è riempita di persone e per questo alcuni rioni si sono detti disponibili a valutare in futuro qualche ulteriore modifica: "In questi anni la festa è cambiata e l’affluenza è aumentata quindi si può pensare in futuro d un altro spostamento. Noi siamo disposti a tutto per migliorarla", ha detto Gianluca Maiardi del Rosso. "Non posso dire che mi piaccia il Niballo nel punto in cui è ora – ha aggiunto Massimo Liverani del Verde –, forse potremo suggerire qualche alternativa ma pbisogna valutare le disposizioni di sicurezza". "Sarebbe interessante approfondire l’idea di un ampliamento dell’area di svolgimento della manifestazione, noi siamo un po’ lontani dal rogo e questo toglie un po’ di spettacolo a questa parte di piazza" ha evidenziato Daniele Lama del Giallo, ferma restando comunque la questione sicurezza, come ha rilevato anche Luca Montanari del Nero: "Sono valutazioni che competono a chi si occupa degli aspetti logistici. Abbiamo visto che nonostante lo spostamento del Niballo sui corsi la manifestazione non ha perso fascino. Nel caso di modifica dovremo cercare di avere lo stesso approccio". "La Nott de Bisò è una manifestazione unica ed è un evento complicato sul piano dell’organizzazione e della sicurezza. Noi siamo disposti a valutare tutto senza però snaturare la nostra festa" ha concluso Filippo Rava del Borgo.