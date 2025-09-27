Anaïs Drago in concerto. Al Cisim jazz senza paletti

Secondo appuntamento al Cisim di Lido Adriano per la rassegna musicale ’Le forme del jazz a venire’: stasera alle 21.30 (ingresso gratuito) si ascolterà dal vivo il progetto “Relevé” di Anaïs Drago (violino ed elettronica). Già vincitrice del Top Jazz 2021 come miglior nuovo talento, Anaïs Drago si esibirà in trio con il clarinettista Federico Calcagno e il batterista e percussionista Max Trabucco. La formazione è fresca di debutto discografico: il live Relevé è uscito su Cd lo scorso aprile.

Il trio si è formato nel 2023, inizialmente con il nome di “Terre Ballerine”. Dopo il primo anno di concerti in rassegne e festival europei la formazione ha cambiato il nome nell’attuale “Relevé”, termine che nel gergo della danza classica indica la salita sulle punte. La musica di Anaïs assume infatti una dimensione non solo sonora ma anche plastica, che rimanda immediatamente al movimento, allo slancio verso l’alto, all’impulso irrinunciabile del nostro corpo nello spazio. “Relevé” sottolinea appunto la spinta esplosiva che pervade la musica del trio e le sue performance dal vivo.

Una dimensione danzante, multiculturale e multidisciplinare è caratteristica di questo insolito organico, con i suoi peculiari impasti sonori e i riferimenti extra musicali. Anaïs Drago firma ogni brano, traducendo in musica la poetica di artisti e autori quali Paul Klee, Umberto Boccioni e Alejandro Jodorowsky. Il tessuto musicale a sua volta accoglie fonti altrettanto disparate, dal jazz classico e d’avanguardia alla musica classico-contemporanea e le sonorità etniche, con un sapiente uso dell’improvvisazione a fare da collante, come in un gioco di citazioni impazzite. Ingresso gratuito; il Cisim si trova in viale Parini 48, a Lido Adriano.